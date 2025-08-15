En vivo Radio La Red
PROFUNDO DOLOR

Conmoción en el fútbol argentino: murió Ramón Maddoni, el descubridor de cracks como Tevez, Paredes y Gago

A los 83 años murió Ramón Maddoni, histórico captador de talentos que formó a figuras como Carlos Tevez, Leandro Paredes, Fernando Gago, Fernando Redondo, Juan Pablo Sorín y Esteban Cambiasso. Su legado en el fútbol juvenil argentino es inmenso.

Ramón Maddoni fue uno de los captadores de talentos más influyentes del fútbol argentino. Falleció este viernes a los 83 años, dejando un legado que trascendió los títulos y las camisetas. Su carrera como formador y descubridor de jóvenes futbolistas comenzó en el club Parque, su gran amor, y se extendió a instituciones como Argentinos Juniors y Boca Juniors.

Entre los nombres que descubrió se destacan Carlos Tevez, Fernando Gago, Leandro Paredes, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso, Fernando Redondo, Silvio Rudman, Christian Trapasso y Diego Cagna, entre muchos otros. Su visión y olfato futbolístico marcaron a varias generaciones de jugadores, quienes lo recuerdan como un maestro y guía.

Cómo trabajaba Maddoni para descubrir talentos

Maddoni tenía un método único: bastaban unos minutos observando a un chico para detectar si tenía potencial. Según él mismo decía: “Con el tiempo, si a uno le gusta, se desarrolla un olfato especial para seleccionar chicos que pueden llegar a Primera”.

Su labor no se limitaba a evaluar la técnica o la velocidad. También prestaba atención a la inteligencia táctica, la actitud y la personalidad de los jóvenes futbolistas. Su enfoque integral le permitió nutrir a Argentinos Juniors y Boca Juniors con jugadores de primer nivel durante décadas.

Qué impacto tuvo en las canteras de Argentinos y Boca

Durante 17 años, el Club Parque abasteció a Argentinos Juniors con jóvenes talentos que luego marcaron la historia del club y del fútbol argentino. Más tarde, en 1996, Maddoni se trasladó a Boca Juniors, donde trabajó en las categorías infantiles, en el inicio de la gestión de Mauricio Macri. Allí continuó su legado, formando jugadores como Tevez y Gago, a quienes consideraba de los más parecidos a ídolos históricos como Maradona.

Su influencia iba más allá del entrenamiento: solía llamar a jugadores consagrados que había descubierto para que transmitieran su experiencia a los más chicos, o incluso regalarles camisetas para motivarlos y acercarlos a sus sueños.

Qué dicen los futbolistas sobre su legado

Tras su fallecimiento, muchos de los jugadores que formó le dedicaron sentidos mensajes. Leandro Paredes escribió: “Gracias por todo, maestro. Descansá en paz”. Juan Pablo Sorín agregó: “Estuve y estaré siempre a tu lado. Tu legado será eterno. Te quiero con el alma amigo”. Y Esteban Cambiasso recordó una frase que lo marcó de niño: “Te exijo porque sé que podés, preocupate el día que no te grite”.

Estos testimonios reflejan cómo la influencia de Maddoni trascendió la cancha y se centró en la formación integral de los jugadores, combinando disciplina, exigencia y apoyo.

Cómo será recordado Ramón Maddoni

Ramón Maddoni falleció el viernes 15 de agosto, luego de permanecer internado en el Sanatorio de la Providencia en Buenos Aires. Su nombre quedó grabado en la historia del fútbol argentino como un formador incansable y maestro de sueños, capaz de reconocer el talento antes que nadie y de acompañarlo hasta que se consolidara profesionalmente.

Más allá de los títulos y logros deportivos, su verdadero legado está en las personas que ayudó a crecer, en los jugadores que marcaron una época y en las generaciones de jóvenes que pudieron soñar gracias a su mirada experta y su dedicación absoluta.

