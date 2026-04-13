Profundo dolor en el fútbol argentino: murió Julio Ricardo

A lo largo de su extensa trayectoria, trabajó en canales como el 9, 11, 13 y ATC, además de tener presencia en Radio Colonia y Radio Nacional. Su estilo claro, analítico y comprometido con el juego lo convirtió en una referencia indiscutida del género.

Compartió espacio con figuras emblemáticas del medio como José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y nuevamente Araujo, con quien integró una de las duplas más recordadas en las transmisiones de Fútbol Para Todos.

Cuál fue su legado en el periodismo deportivo

Más allá de los nombres y los programas, Julio Ricardo fue clave en la profesionalización del comentario deportivo en la Argentina. Su presencia constante en los medios durante más de 60 años lo convirtió en un referente para colegas y oyentes.

Con una carrera marcada por la continuidad y la adaptación a distintas etapas del periodismo, su voz logró mantenerse vigente en un medio en permanente transformación. Su legado trasciende generaciones y queda ligado a la evolución misma del relato deportivo en el país.