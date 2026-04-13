En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Murió
CONMOCIÓN

Profundo dolor en el fútbol argentino: murió Julio Ricardo

El reconocido comentarista falleció a los 87 años tras permanecer internado. Fue una de las voces más influyentes del deporte en la radio y la televisión argentina durante más de seis décadas.

Profundo dolor en el fútbol argentino: murió Julio Ricardo

El periodismo deportivo argentino está de luto. Murió Julio Ricardo a los 87 años, luego de haber estado internado en la Clínica Zabala. Su fallecimiento marca el cierre de una etapa para una profesión en la que dejó una huella profunda a lo largo de más de seis décadas.

Leé también Messi, Cristiano, Mbappé y Vinicius, juntos en un famoso juguete: el lanzamiento que emociona al fútbol
El anuncio estrella de Lego -  Foto Lego

La noticia se conoció en las últimas horas y generó un fuerte impacto en el ambiente. Ricardo fue una de las voces más reconocidas del relato y el análisis futbolístico, con una trayectoria que lo tuvo como protagonista en radio y televisión, y que acompañó a distintas generaciones de hinchas.

Su muerte se produce, además, en un contexto reciente de pérdidas significativas para el rubro, tras los fallecimientos de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, otros referentes históricos de la comunicación deportiva en el país.

Quién fue Julio Ricardo y por qué marcó una época

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, inició su carrera en 1957 en el diario Noticias Gráficas, dando sus primeros pasos en un contexto muy distinto al actual. Desde entonces, su recorrido fue en constante crecimiento, consolidándose como comentarista, cronista y analista.

A lo largo de su extensa trayectoria, trabajó en canales como el 9, 11, 13 y ATC, además de tener presencia en Radio Colonia y Radio Nacional. Su estilo claro, analítico y comprometido con el juego lo convirtió en una referencia indiscutida del género.

Compartió espacio con figuras emblemáticas del medio como José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y nuevamente Araujo, con quien integró una de las duplas más recordadas en las transmisiones de Fútbol Para Todos.

Cuál fue su legado en el periodismo deportivo

Más allá de los nombres y los programas, Julio Ricardo fue clave en la profesionalización del comentario deportivo en la Argentina. Su presencia constante en los medios durante más de 60 años lo convirtió en un referente para colegas y oyentes.

Con una carrera marcada por la continuidad y la adaptación a distintas etapas del periodismo, su voz logró mantenerse vigente en un medio en permanente transformación. Su legado trasciende generaciones y queda ligado a la evolución misma del relato deportivo en el país.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Murió
Notas relacionadas
Alerta en Boca: un gigante del fútbol sudamericano se mete en la pelea por Dybala y enciende las alarmas
La desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: "Pasaba en bolas con..."
Violento ataque a un micro con chicos de fútbol infantil: hay varios heridos y un caso grave

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar