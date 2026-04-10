La desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: "Pasaba en bolas con..."

Embed

El día que Brian Sarmiento atendió el teléfono desnudo en Gran Hermano

Una consigna que prometía sacudir la dinámica de la casa terminó regalando uno de los momentos más comentados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Todo ocurrió este jueves, cuando Santiago del Moro anunció la inminente activación del “teléfono dorado”, un clásico del juego que siempre trae consecuencias fuertes.

La propuesta no dejaba lugar a dudas: quien lograra atender debería tomar una decisión incómoda y estratégica al mismo tiempo, ya que tenía que seleccionar a diez participantes que quedarían automáticamente excluidos de la fiesta del sábado, uno de los momentos más esperados por los jugadores por el clima distendido, la música y los beneficios que implica.

Sin embargo, lo verdaderamente inesperado llegó con la reacción de Brian Sarmiento. Al escuchar el teléfono, y estando en el baño, salió a toda velocidad en un intento desesperado por llegar primero, protagonizando una escena tan caótica como graciosa que descolocó a todos.

El episodio no tardó en explotar en redes sociales, donde los usuarios lo transformaron en memes y comentarios virales, consolidándolo como uno de los momentos más insólitos y comentados de esta edición del reality.