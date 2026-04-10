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La desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: "Pasaba en bolas con..."

Facundo Parra, excompañero de Brian Sarmiento en All Boys, compartió una polémica maña que tenía el participante de Gran Hermano en el vestuario de fútbol.

10 abr 2026, 16:52
La desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: Pasaba en bolas con...
La desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: Pasaba en bolas con...

La desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: "Pasaba en bolas con..."

Brian Sarmiento se convirtió en uno de los focos más calientes dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), y no precisamente por su juego estratégico, sino por una personalidad que no pasa desapercibida. Verborrágico, provocador y con una actitud desafiante constante, el exfutbolista parece moverse con una lógica propia, donde el límite entre el show y la incomodidad muchas veces se desdibuja.

El episodio del teléfono dorado fue, sin dudas, un antes y un después. Mientras el resto de sus compañeros corría desesperado para atender, el exfutbolista apareció completamente desnudo, sin el menor atisbo de pudor, generando una mezcla de sorpresa, risas y rechazo. Al parecer, no es estrategia, ya que en el vestuario de All Boys acostumbraba a hacer lo mismo, y hasta peor.

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Facundo Parra, quien compartió plantel con Brian allá por el 2020, reveló en una entrevista para el programa de streaming Cuerpo Técnico cómo eran las mañanas de vestuario con el hoy “hermanito”. “Un delincuente, boludo. Se sentaba y garcaba con la puerta abierta, con un pucho en la boca y en bolas”, disparó el delantero.

Ante la sorpresa del conductor, Parra confesó que su reacción en aquel momento fue de total incredulidad: “Yo miraba eso y decía: ‘No puede ser, esto no es real’. Le decía: ‘Brian, por favor, hay chicos acá’”. La actitud del exfutbolista de Newell's y Banfield parece ser una marca registrada de su personalidad frontal y desprejuiciada que hoy despliega ante las cámaras del reality.

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El día que Brian Sarmiento atendió el teléfono desnudo en Gran Hermano

Una consigna que prometía sacudir la dinámica de la casa terminó regalando uno de los momentos más comentados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Todo ocurrió este jueves, cuando Santiago del Moro anunció la inminente activación del “teléfono dorado”, un clásico del juego que siempre trae consecuencias fuertes.

La propuesta no dejaba lugar a dudas: quien lograra atender debería tomar una decisión incómoda y estratégica al mismo tiempo, ya que tenía que seleccionar a diez participantes que quedarían automáticamente excluidos de la fiesta del sábado, uno de los momentos más esperados por los jugadores por el clima distendido, la música y los beneficios que implica.

Sin embargo, lo verdaderamente inesperado llegó con la reacción de Brian Sarmiento. Al escuchar el teléfono, y estando en el baño, salió a toda velocidad en un intento desesperado por llegar primero, protagonizando una escena tan caótica como graciosa que descolocó a todos.

El episodio no tardó en explotar en redes sociales, donde los usuarios lo transformaron en memes y comentarios virales, consolidándolo como uno de los momentos más insólitos y comentados de esta edición del reality.

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