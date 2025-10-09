En vivo Radio La Red
DESGARRADOR

Revelaron el último pedido que Russo antes de morir: el gesto que emocionó a su familia y a todo el fútbol argentino

Miguel Ángel Russo falleció tras una larga lucha contra el cáncer y, antes de morir, le hizo un pedido a su familia que conmovió a todos.

El fútbol argentino atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Miguel Ángel Russo. El histórico entrenador de Boca Juniors falleció luego de luchar durante años contra una enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017, mientras dirigía en Colombia. A pesar del duro tratamiento, su pasión por el fútbol lo mantuvo activo hasta sus últimos días como técnico del Xeneize.

image

Según la información, en las últimas horas trascendió el último pedido que Russo le hizo a su familia antes de morir: “Que lo vistieran con la ropa de Boca”. Fiel a su estilo reservado y discreto, el entrenador eligió despedirse con el símbolo del club que marcó su carrera y su vida. Su cuerpo fue retirado de su casa con la indumentaria azul y oro, cumpliendo así su último deseo.

Ese gesto, simple, pero profundamente simbólico, emocionó a todo el mundo Boca y a los hinchas del fútbol argentino, que reconocen en Russo a una figura respetada, trabajadora y querida en todos los ámbitos donde estuvo.

Cómo será el velatorio de Miguel Ángel Russo

Boca Juniors decidió acompañar a la familia de su exentrenador y puso a disposición el estadio de la Bombonera para realizar el velatorio. Tras evaluar las opciones, la familia aceptó la propuesta y el último adiós se llevará a cabo este jueves, desde las 10 hasta las 22, en el Hall Central del estadio.

El viernes, el velatorio continuará entre las 10 y las 12, en una ceremonia más íntima. Serán 12 horas en el primer día para que los hinchas, allegados y figuras del fútbol puedan acercarse a despedir a una verdadera leyenda del deporte argentino.

En las inmediaciones de la Bombonera ya se colocaron vallas y medidas de seguridad, ante la expectativa de una gran concurrencia. Se espera que miles de fanáticos de Boca, y también de otros clubes, se acerquen a rendirle homenaje a Russo, reconocido por su humildad, su trayectoria y su compromiso con el fútbol.

Qué medidas tomó Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El club decretó duelo institucional, lo que implica un cese total de las actividades deportivas y culturales durante el período de despedida. La decisión busca acompañar el dolor de la familia y permitir que toda la comunidad boquense participe del homenaje.

A través de sus redes sociales oficiales, Boca publicó un emotivo comunicado para despedir al técnico campeón de América en 2007: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Por qué Miguel Ángel Russo es una figura tan querida en el fútbol argentino

Más allá de los títulos, Russo fue admirado por su carácter humano y su forma de vivir el fútbol. Dirigió a grandes equipos del país, pero en Boca dejó una marca indeleble: conquistó la Copa Libertadores 2007, junto a Juan Román Riquelme, y volvió a conducir al club entre 2020 y 2021, donde sumó nuevos títulos locales.

Su legado trasciende los resultados. Russo representó el esfuerzo, la serenidad y la pasión por el juego. Su partida deja un vacío enorme en el fútbol argentino, pero también el recuerdo de un hombre que lo dio todo, hasta el final, por el deporte que amaba.

