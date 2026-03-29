Luego, el piloto argentino eligió mirar hacia adelante y enfocarse en el trabajo que deberá hacer el equipo en las próximas semanas, en medio de un calendario que tendrá una pausa obligada.

“Lo mejor??? Tenemos un mes para reveer todo y entender qué pasó este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy, falta que algo haga click pero todo bien, ya va a llegar”, expresó.

Qué dijo Colapinto tras la carrera en Japón: del choque a una frase que ilusiona

En el mismo posteo, también agradeció el apoyo de los fanáticos: “Gracias Japón y gracias a los argentinos que se acercaron!! Nos vemos pronto”.

La Fórmula 1 tendrá ahora una pausa inusual, ya que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita fueron suspendidos, lo que le dará a los equipos más tiempo para analizar rendimiento y ajustar detalles.

En ese contexto, Colapinto y Alpine buscarán revertir las dificultades en clasificación, uno de los puntos que el propio piloto marcó como clave para mejorar resultados en carrera.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo en Estados Unidos. El evento contará con formato sprint, lo que abrirá una nueva oportunidad para sumar puntos tanto el sábado como el domingo.

El momento más dramático del fin de semana lo protagonizó Bearman, quien sufrió un fuerte impacto de aproximadamente 50G tras perder el control de su Haas a alta velocidad.

El británico descendió del monoplaza con molestias en una pierna, lo que generó preocupación inmediata. Sin embargo, horas después se confirmó que no sufrió fracturas, llevando alivio tanto al equipo como a los fanáticos.

Colapinto, testigo directo del accidente, fue uno de los primeros en destacar que, pese a la violencia del choque, el desenlace pudo haber sido mucho peor.