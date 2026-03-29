Qué dijo Colapinto tras la carrera en Japón: del choque a una frase que ilusiona
El piloto argentino terminó 16° en Suzuka y compartió un mensaje en redes tras una carrera marcada por el safety car. Se mostró optimista y llevó tranquilidad tras el fuerte accidente de Oliver Bearman.
Qué dijo Colapinto tras la carrera en Japón: del choque a una frase que ilusiona
El argentino Franco Colapinto cerró su participación en el Gran Premio de Japón 2026 con un puesto 16° en el circuito de Suzuka, en una carrera en la que mostró ritmo, realizó algunos sobrepasos y no perdió posiciones en pista, pero volvió a verse perjudicado por un Auto de Seguridad en un momento clave.
Ya más tranquilo tras la competencia, el piloto de Alpine F1 Team utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje con tono optimista y enfocado en lo que viene, aunque primero hizo referencia al impactante accidente que protagonizó Oliver Bearman.
El mensaje de Colapinto tras el susto con Bearman
Antes de analizar su propia carrera, Colapinto se refirió al fuerte choque del británico, que generó momentos de máxima tensión en la pista. “Feliz de que Ollie esté bien después de su gran choque”, escribió el argentino, en relación al piloto de Haas que perdió el control de su auto a alta velocidad y estuvo muy cerca de impactarlo.
El incidente no solo encendió las alarmas por la violencia del golpe, sino también porque Colapinto estaba a escasos metros y evitó el contacto por muy poco.
Luego, el piloto argentino eligió mirar hacia adelante y enfocarse en el trabajo que deberá hacer el equipo en las próximas semanas, en medio de un calendario que tendrá una pausa obligada.
“Lo mejor??? Tenemos un mes para reveer todo y entender qué pasó este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy, falta que algo haga click pero todo bien, ya va a llegar”, expresó.
En el mismo posteo, también agradeció el apoyo de los fanáticos: “Gracias Japón y gracias a los argentinos que se acercaron!! Nos vemos pronto”.
La Fórmula 1 tendrá ahora una pausa inusual, ya que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita fueron suspendidos, lo que le dará a los equipos más tiempo para analizar rendimiento y ajustar detalles.
En ese contexto, Colapinto y Alpine buscarán revertir las dificultades en clasificación, uno de los puntos que el propio piloto marcó como clave para mejorar resultados en carrera.
Cuándo vuelve a correr Colapinto
La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo en Estados Unidos. El evento contará con formato sprint, lo que abrirá una nueva oportunidad para sumar puntos tanto el sábado como el domingo.
El momento más dramático del fin de semana lo protagonizó Bearman, quien sufrió un fuerte impacto de aproximadamente 50G tras perder el control de su Haas a alta velocidad.
El británico descendió del monoplaza con molestias en una pierna, lo que generó preocupación inmediata. Sin embargo, horas después se confirmó que no sufrió fracturas, llevando alivio tanto al equipo como a los fanáticos.
Colapinto, testigo directo del accidente, fue uno de los primeros en destacar que, pese a la violencia del choque, el desenlace pudo haber sido mucho peor.