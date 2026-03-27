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FÓRMULA 1

Decepción total: qué le dijo Franco Colapinto a su ingeniero tras las primeras prácticas del GP de Japón

El piloto argentino no quedó conforme con su rendimiento en Suzuka y lo dejó en claro en un intercambio con su ingeniero, tras una jornada complicada en las prácticas libres.

 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

El arranque de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón dejó más frustración que certezas. En su primera experiencia en el circuito de Suzuka, el piloto argentino no logró el rendimiento esperado y lo dejó en evidencia tanto en pista como en el diálogo con su equipo.

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REUTERS/Kim Kyung-Hoon

A bordo de su monoplaza de Alpine, Colapinto finalizó 16° en la primera práctica libre y 17° en la segunda, en ambos casos por detrás de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, más allá de los resultados, lo que reflejó su estado fue el intercambio radial con su ingeniero, Stuart Barlow, tras la tanda inicial.

Qué se dijeron Colapinto y su ingeniero tras la práctica

Apenas finalizada la primera sesión, el ingeniero británico tomó la palabra por radio: “Bien, de vuelta al garaje. Disculpas”. La respuesta del argentino no tardó en llegar y expuso su descontento: “Sí, está bien, pero qué desastre”.

El breve diálogo dejó en claro el nivel de exigencia del piloto y su inconformidad con el rendimiento mostrado. Desde el equipo intentaron bajar la tensión: “No fue muy divertido. De acuerdo, centrémonos en lo que necesitamos”, respondió Barlow, buscando reencauzar el trabajo de cara a lo que resta del fin de semana.

Cómo fue el rendimiento de Colapinto en Suzuka

El debut del argentino en Suzuka estuvo marcado por la adaptación a un circuito nuevo y altamente exigente. Los resultados no acompañaron, pero el propio Colapinto destacó el aprendizaje que le dejó la jornada.

Ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho”, expresó tras la actividad, en una evaluación que combinó autocrítica con una mirada a futuro.

El piloto también remarcó la importancia de haber girado en un trazado emblemático de la Fórmula 1. “Fue genial experimentarlo con un auto de F1”, afirmó, valorando la experiencia más allá de las dificultades.

Qué aspectos necesita mejorar de cara a la clasificación

Uno de los puntos señalados por Colapinto fue la falta de confianza en sectores clave del circuito. “No estábamos del todo seguros con el coche, especialmente en algunas zonas de alta velocidad”, explicó, en referencia a una de las principales exigencias de Suzuka.

A medida que avanzaron las vueltas, logró una leve mejora en sus sensaciones, aunque sin alcanzar el nivel deseado. La segunda práctica mantuvo una tendencia similar, lo que dejó tareas pendientes para el equipo.

Tenemos detalles que revisar y corregir”, sostuvo, dejando en claro que el objetivo inmediato es dar un salto de rendimiento antes de la clasificación.

Con más información recopilada y ajustes por realizar, Colapinto buscará revertir la imagen en una pista que no perdona errores y donde cada mejora puede marcar la diferencia

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