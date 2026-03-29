Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón y no pudo sumar puntos

image “Fue una carrera dura, muy larga", dijo Franco Colapinto (Foto: REUTERS)

Lo que viene: Miami, el próximo desafío de Colapinto

Ahora, Colapinto pondrá la mira en su siguiente compromiso dentro del calendario: el Gran Premio de Miami, que se disputará a comienzos de mayo y marcará una nueva oportunidad para volver a pelear por puntos.

Un circuito urbano y desafiante

El trazado del Gran Premio de Miami se desarrolla en el entorno del Hard Rock Stadium, en un circuito callejero temporal que combina sectores veloces con zonas técnicas. Con 19 curvas a lo largo de más de cinco kilómetros, se trata de una pista exigente que forma parte del calendario desde 2022.

Vueltas totales: 57

Extensión: 5,412 km

Distancia total: 308,326 km

Récord de vuelta: Max Verstappen (2023) – 1:29.708

Cronograma del GP de Miami

La actividad se dividirá en tres jornadas intensas:

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13:30 a 14:30

Clasificación sprint: 17:30 a 18:14

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00

El calendario de Colapinto en la Fórmula 1 2026

La temporada del piloto argentino ya empezó a tomar forma y continuará con un calendario cargado de fechas a lo largo del año: