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Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón y no pudo sumar puntos

Tras una sólida largada y avanzar posiciones, el argentino no pudo sostener el ritmo luego de un incidente que condicionó su estrategia y terminó 16°. Cómo sigue el calendario de la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón y no pudo sumar puntos (Foto: REUTERS)

Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón y no pudo sumar puntos (Foto: REUTERS)

El argentino Franco Colapinto finalizó en la 16ª posición en el Gran Premio de Japón 2026, correspondiente a la tercera fecha del calendario de la Fórmula 1, y no logró meterse en la zona de puntos.

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El piloto de Alpine F1 Team había tenido un comienzo prometedor, con una buena largada que le permitió ganar posiciones y superar al brasileño Gabriel Bortoleto. Ese arranque lo ubicó momentáneamente en el 13° lugar, generando expectativas de poder repetir lo hecho en la fecha anterior.

Sin embargo, un incidente en pista cambió el rumbo de su carrera. La situación no solo lo obligó a perder terreno, sino que además derivó en la salida del Auto de Seguridad, lo que condicionó su estrategia y lo dejó sin posibilidades de recuperarse.

Con el correr de las vueltas, Colapinto no logró volver a meterse en la pelea y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el puesto 16, lejos de los diez primeros que otorgan unidades en la máxima categoría.

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&ldquo;Fue una carrera dura, muy larga", dijo Franco Colapinto (Foto: REUTERS)

“Fue una carrera dura, muy larga", dijo Franco Colapinto (Foto: REUTERS)

Lo que viene: Miami, el próximo desafío de Colapinto

Ahora, Colapinto pondrá la mira en su siguiente compromiso dentro del calendario: el Gran Premio de Miami, que se disputará a comienzos de mayo y marcará una nueva oportunidad para volver a pelear por puntos.

Un circuito urbano y desafiante

El trazado del Gran Premio de Miami se desarrolla en el entorno del Hard Rock Stadium, en un circuito callejero temporal que combina sectores veloces con zonas técnicas. Con 19 curvas a lo largo de más de cinco kilómetros, se trata de una pista exigente que forma parte del calendario desde 2022.

  • Vueltas totales: 57
  • Extensión: 5,412 km
  • Distancia total: 308,326 km
  • Récord de vuelta: Max Verstappen (2023) – 1:29.708

Cronograma del GP de Miami

La actividad se dividirá en tres jornadas intensas:

Viernes 1 de mayo

  • Prácticas libres 1: 13:30 a 14:30
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:14

Sábado 2 de mayo

  • Carrera Sprint: 13:00 a 14:00
  • Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

  • Carrera: 17:00

El calendario de Colapinto en la Fórmula 1 2026

La temporada del piloto argentino ya empezó a tomar forma y continuará con un calendario cargado de fechas a lo largo del año:

  • Baréin (abril): suspendido
  • Arabia Saudita (abril): suspendido
  • Miami (mayo): próxima carrera
  • Canadá (mayo)
  • Mónaco (junio)
  • Barcelona (junio)
  • Austria (junio)
  • Gran Bretaña (julio)
  • Bélgica (julio)
  • Hungría (julio)
  • Países Bajos (agosto)
  • Italia (septiembre)
  • España (septiembre)
  • Azerbaiyán (septiembre)
  • Singapur (octubre)
  • Estados Unidos (octubre)
  • México (octubre/noviembre)
  • Brasil (noviembre)
  • Las Vegas (noviembre)
  • Catar (noviembre)
  • Abu Dabi (diciembre)

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