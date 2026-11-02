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Brian Fernández busca una nueva oportunidad en el fútbol: "Esto se va a acabar cuando..."

A sus 32 años, Brian Fernández expresó su deseo de volver al fútbol y aceptará ofertas de cualquier categoría.

Brian Fernández 

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El delantero santafesino, Brian Fernández, volvió a alzar la voz en el ambiente futbolístico para manifestar públicamente su deseo de reinsertarse en la actividad profesional. A los 32 años, el atacante se encuentra libre y en búsqueda de un proyecto deportivo desde marzo de 2026, momento en el que interrumpió su vínculo con Fénix de Uruguay por razones de índole personal. Frente a esta situación, dejó en claro que no impone ningún tipo de exigencia respecto al destino, la categoría o el nivel competitivo del club que decida contratarlo.

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“Me gustaría tener otra oportunidad en el fútbol. Como dije en una historia, esto se va a acabar cuando yo quiera. Sea en Primera División, en Europa, en el Ascenso. Estoy disponible a aceptar cualquiera de esas oportunidades”, afirmó de manera categórica durante un diálogo con la prensa en entrevista con Alejo Leguiza. Sus palabras ratifican la determinación de volver a vestir una camiseta oficial tras varios meses de inactividad.

Su experiencia más reciente tuvo lugar en el fútbol uruguayo, institución a la que se había incorporado a fines de enero de este año. No obstante, aquel paso por la entidad de Montevideo se extendió por apenas dos meses: tras acordar la rescisión de su contrato en marzo, el atacante no volvió a disputar un partido de carácter oficial. En las últimas semanas, el propio jugador también abordó públicamente diversos pasajes de su trayectoria personal y de su lucha contra las adicciones, donde reveló que consumió cocaína por primera vez a los 13 años.

En qué clubes jugó Brian Fernández a lo largo de su carrera deportiva

El recorrido profesional del delantero registra una extensa nómina de pasos por equipos de la Primera División y del Ascenso en el fútbol argentino, además de diversos pasos por instituciones del exterior.

En la Argentina integró los planteles de Defensa y Justicia, Racing Club, Sarmiento de Junín, Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada. A su vez, su carrera internacional incluye etapas en ligas de México, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia, sumadas a su reciente y breve ciclo en Uruguay.

Decidido a escribir un nuevo capítulo con la pelota en los pies, el atacante insistió en que su meta pasa por conseguir un espacio dentro de un campo de juego, manteniéndose receptivo ante cualquier propuesta de trabajo que le permita continuar con su carrera deportiva.

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