Brian Fernández busca una nueva oportunidad en el fútbol: "Esto se va a acabar cuando..."

El delantero santafesino, Brian Fernández, volvió a alzar la voz en el ambiente futbolístico para manifestar públicamente su deseo de reinsertarse en la actividad profesional. A los 32 años, el atacante se encuentra libre y en búsqueda de un proyecto deportivo desde marzo de 2026, momento en el que interrumpió su vínculo con Fénix de Uruguay por razones de índole personal. Frente a esta situación, dejó en claro que no impone ningún tipo de exigencia respecto al destino, la categoría o el nivel competitivo del club que decida contratarlo.