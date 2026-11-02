Brian Fernández busca una nueva oportunidad en el fútbol: "Esto se va a acabar cuando..."

En la Argentina integró los planteles de Defensa y Justicia, Racing Club, Sarmiento de Junín, Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada. A su vez, su carrera internacional incluye etapas en ligas de México, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia, sumadas a su reciente y breve ciclo en Uruguay.

Decidido a escribir un nuevo capítulo con la pelota en los pies, el atacante insistió en que su meta pasa por conseguir un espacio dentro de un campo de juego, manteniéndose receptivo ante cualquier propuesta de trabajo que le permita continuar con su carrera deportiva.