Quién era la estrella del deporte e influencer que murió con apenas 29 años

Tenía 29 años y era una figura brillante en su deporte. Considerado un niño prodigio, ganó con solo 12 años un campeonato mundial y se transformó, aún siendo joven, en entrenador de otros competidores como él. Como influencer, los seguían en todas sus transmisiones

Daniel Narodistsky

Daniel Narodistsky, el prodigio en su deporte que murió de manera inesperada a los 29 años. (foto: Gentileza Tu Nota)

“¿Pensaste que me había ido?”, decía a sus ocasionales rivales, en sus enfrentamientos que podían verse por YouTube. Pero enseguida prometía que volvería y "mejor que nunca". Daniel Naroditsky fue un niño prodigio. Tenía solo 12 años cuando gano un torneo mundial. Antes de los 18 años, logró el título que le permitía participar de las competencias en cualquier lugar del mundo. Estaba llamado a hacer historia en su deporte. Era un gran maestro del ajedrez. Pero murió inesperadamente a los 29 años.

Su familia fue la que primero comunicó esta triste noticia que enluta al mundo del ajedrez. Y es realmente así. Su talento parecía inagotable y estaba en pleno desarrollo. Tanto, que gracias a transmitir sus partidas de ajedrez se había transformado en un influencer muy particular. Y no solo eso, también tenía muchos seguidores que lo contactaban para que fuera su entrenador.

Había nacido en San Mateo (California), hijo de inmigrantes judíos de Ucrania y Azerbaiyán. Naroditsky aprendió ajedrez a los seis años, con su padre. A los 18 años, en 2013, obtuvo el título de gran maestro (GM), el máximo reconocimiento para un ajedrecista profesional fuera del Campeonato Mundial. Por si todo esto no fuera suficiente para reseñar su talento y precocidad, Daniel también escribía libros de ajedrez, con movimientos, estrategias y partidas. Cada ejemplar que salía a la venta, era un éxito asegurado.

Aún no se informó la causa de su muerte.

Un niño prodigio y gran maestro del ajedrez

La noticia de su muerte fue tan sorpresiva, que su cuenta en X sigue abierta. Allí puede leerse lo que el mismo eligió para presentarse al mundo: Gran Maestro de Ajedrez y recién graduado en Historia por la Universidad de Stanford. Transmisor de Twitch en @chesscom . ¡Apasionado por la enseñanza, la escritura, la historia y el ajedrez!

Todo eso era Daniel, un niño prodigio que desde muy chico se interesó por el tablero de 64 escaques. Su padre le enseñó las reglas y los movimientos de las piezas. Pero su talento se manifestó desde muy temprano. Como dijimos, solo con 12 años participó y ganó un campeonato mundial. Ese vínculo se fue incrementando con el paso de los años. Apenas 6 años más tarde, obtuvo el reconocimiento como "Gran Maestro", el título que lo habilitó para participar en certámenes en todo el mundo. Paralelamente, comenzó a desenvolverse como streamer y de allí, su éxito lo transformó en un influencer...del ajedrez.

mensaje por la muerte del ajedrecista
Los padres del ajedrecista dieron la noticia a su club de siempre y ellos, lo anunciaron al mundo. (foto. Cuenta de X)

Un maestro del "juego ciencia", en el tablero y en las redes

Como buen joven nacido en el siglo XXI, le supo sacar un costado desaprovechado a las redes sociales. Se dedicó activamente a promover el juego del ajedrez. Lo hizo con una idea genial. Si se transmiten y comentan todos los deportes, ¿por qué no intentarlo con el "deporte ciencia"?

Así fue que comenzó de manera simple, aunque tenía el elemento necesario para el éxito: la calidad. Porque comenzó a transmitir por YouTube sus propias partidas. Con movimientos sorprendentes que mientras ejecutaba, comentaba on line. Los amantes del ajedrez que lo vieron, comenzaron a difundir su canal y así se convirtió en un éxito y él, en influencer.

A eso, le agregó un complemento muy importante. La tecnología no mató al libro, la manera tradicional de aprender de los grandes maestros internacionales de esta disciplina. Los movimientos que creaba, la estrategia que desarrollaba, se veían reflejados en cada uno de sus libros. Al igual que las redes, un suceso.

En su breve y tremenda carrera, derrotó al número 2 del mundo, Fabiano Caruana, en el Campeonato de Estados Unidos de 2021. Estaba destinado a ser un campeón mundial de los que hacen historia, como Bobby Fischer o Garry Kasparov.

Además de competir, Naroditsky fue autor de libros sobre ajedrez, columnista en medios como Chess Life y The New York Times, y - como apuntamos - un popular streamer en plataformas como Twitch y YouTube, donde compartía partidas, análisis y enseñanzas con miles de seguidores.

En las redes, puede verse una de sus mejores demostraciones de talento y humanidad al mismo tiempo. Le ganó una partida por tiempo al maestro Ivanchuk. Su rival, mucho mayor que el genio de Daniel, se quiebra en llanto por la frustración y Naroditsky, muy respetuosamente, se queda sentado en su lugar y no se retira, gran humano

Una muerte inexplicable

Así permanece hasta el momento. A Daniel lo hallaron muerto en su domicilio de Charlotte, en el estado norteamericano de Carolina del Norte. Por el momento, nadie ha dicho o explicado que fue lo que sucedió en el interior de su propiedad. Apodado "Danya", las redes se siguen llenando de mensajes de despedida, agradecimiento y consternación. "Siempre vuelvo mejor", le adelantaba a sus rivales. Ahora, eso ya no será posible. Pero sus seguidores en todo el mundo, tienen sus libros y sus videos, para seguir al Gran Maestro del ajedrez, que ya es eterno en la historia de este deporte y ciencia al mismo tiempo.

