El video viral de Locomotora Oliveras con Julieta Prandi en el juicio a Claudio Contardi: "Mucha garra"

Y la modelo le respondió: “Yo te quiero y te agradezco. La verdad que fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo”.

“¿Qué es la vida para vos?“, le preguntó Locomotora. Y Julieta Prandi respondió: ”Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta".

"Se puede salir adelante de cualquier problema, desafío. ¿Qué se necesita?", le consultó Alejandra. Y ella respondió: "Amor, ganas y mucha garra. ¿Vas a tener miedo? Sí, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo".

"Con miedo y todo enfrentalo, se puede ganar, salir adelante, ¿le mandamos una piña al corazón a todas las mujeres?", cerró Locomotora Oliveras con esa energía que tanto la caracterizó.

Y también se recordó el posteo que le dedicó la recordada deportista a la modelo tras aquella visita radial donde se conocieron. "Vos sos invencible, podes con esto también", comentaba Julieta Prandi en el momento en que Locomotora luchaba por su vida tras sufrir el ACV antes de su muerte ocurrida el 28 de julio tras dos semanas internada en terapia intensiva.

locomotora oliveras julieta prandi posteo encuentro

Quién era Locomotora Oliveras

Alejandra Locomotora Oliveras fue una reconocida boxeadora argentina, seis veces campeona mundial. Falleció a los 47 años tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico (ACV) mientras dormía, el 14 de julio, y fue internada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe.

A pesar de una aparente mejoría inicial, la destacada deportista nacida en Jujuy sufrió una descompensación repentina que resultó irreversible, falleciendo el lunes 28 de julio.

Proveniente de una familia humilde, se crió desde pequeña en Córdoba y comenzó a trabajar desde muy joven. Fue madre a los 14 años y, tras sufrir violencia de género, encontró en el boxeo una herramienta de defensa personal.

En total, obtuvo seis cinturones mundiales en tres categorías diferentes, con un récord profesional de 33 victorias (16 por nocaut), 3 derrotas y 2 empates.

Además de su trayectoria deportiva, Locomotora Oliveras se destacó por su activismo en favor del boxeo femenino, denunciando las desigualdades económicas y el trato desigual que sufren las boxeadoras profesionales en comparación con sus colegas masculinos.

Su muerte causó un gran dolor en todo el mundo del deporte y también del espectáculo ya que dio muchas notas donde se destacó su energía y mensaje positivo para la gente a enfrentar los problemas, salir adelante y lograr los objetivos. A los 47 años, Oliveras dejó un legado importante como deportista y como figura motivacional y mediática.