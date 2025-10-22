"La otra cara" de Michael Schumacher: la inesperada confesión de un amigo del expiloto

Hopkins destacó además su meticulosidad: “Su atención al detalle era impresionante, aunque no exclusiva entre los grandes deportistas. Pero en su caso, esa obsesión marcaba la diferencia”.

“Era un gran padre y un gran esposo”

Lejos del ruido de los motores, Schumacher mostraba un perfil distinto. “Creo que amaba a sus hijos, amaba a su familia, amaba a su esposa”, aseguró Hopkins, para luego matizar: “Eso no significa que amara a su esposa más o menos que cualquier otro piloto de F1. Pero pensarías que probablemente era una persona difícil en su vida privada, y ciertamente no lo era. Era un gran padre y un gran esposo”.

El exjefe de operaciones señaló que la percepción pública del alemán podía ser engañosa: “Si no lo conocías y empezaste a ver Fórmula 1 en 2004 o 2005, probablemente tendrías una opinión equivocada de él sin conocer a la persona detrás de esa imagen”.

El incidente de Spa y su temperamento competitivo

Hopkins recordó uno de los episodios más recordados en la carrera de Schumacher: su enfado con David Coulthard en el Gran Premio de Bélgica de 1998, cuando el alemán, visiblemente furioso, corrió hacia el británico tras un toque en pista. “Ya sea que lo vieras en una carrera o corriendo por el pit lane después de chocar contra Coulthard, no necesariamente creerías que es un tipo agradable. Pero ciertamente lo era”, puntualizó.

Qué dijo sobre su rivalidad con Mika Häkkinen

Para explicar las diferencias entre la imagen pública y la vida personal, Hopkins comparó a Schumacher con su histórico rival, Mika Häkkinen. “Siempre nos reíamos con Mika en McLaren. Había señales de que era un ser humano divertido. Parecía frío, pero tenía un gran sentido del humor”, recordó.

“Podías pensar que era la persona más aburrida del mundo, pero en realidad era encantador y divertidísimo. Tanto Mika como Michael tenían un ‘alter ego’ que solo mostraban fuera de las cámaras”, agregó.

El presente de Schumacher: un hermetismo total

Desde su accidente de esquí en 2013, la familia Schumacher mantiene un estricto silencio sobre su estado de salud. Sin embargo, recientemente el periodista francés Stéfan L’Hermitt, de L’Équipe, afirmó en el podcast Le Grand Récit que durante el último año se habrían registrado “avances importantes” en la condición del expiloto.

Aunque la información no fue confirmada por el entorno familiar, el testimonio alimentó la esperanza de los fanáticos de volver a saber algo más sobre el hombre que marcó una era en la Fórmula 1.