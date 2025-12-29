Cómo es la vida de Michael Schumacher a 12 años del accidente que le cambió la vida para siempre

Quiénes pueden ver y acompañar a Michael Schumacher

Son muy pocos los autorizados a visitar a Schumacher. Entre ellos se encuentran figuras clave de su carrera y de su vida: Jean Todt, expresidente de la FIA y exdirector de Ferrari; Ross Brawn, ingeniero fundamental en sus títulos; y Gerhard Berger, amigo personal.

Todt reveló en distintas oportunidades que ve las carreras de Fórmula 1 junto a Schumacher, una de las pocas señales que trascendieron sobre su interacción cotidiana con el entorno.

¿Hubo señales recientes sobre su estado de salud?

En el último tiempo se conocieron algunos episodios que aportaron mínimos indicios sobre su situación. En septiembre de 2024, Schumacher asistió al casamiento de su hija Gina, bajo un estricto protocolo de seguridad. Tras el evento, Elisabetta Gregoraci aseguró que “Michael no habla y solo se comunica con los ojos”.

En abril de este año, el alemán fue trasladado en helicóptero a Suiza para conocer a su nieta, Millie. Además, participó simbólicamente en una subasta benéfica al firmar —con ayuda de Corinna— un casco del ex piloto Jackie Stewart, escribiendo únicamente sus iniciales: “MS”.

Qué dicen quienes conocen su situación

Las versiones sobre su estado de salud son cautas y, en muchos casos, contradictorias. El periodista Stefan L’Hermitte sostuvo que Schumacher respira, interactúa con su familia y podría estar “un poco mejor”, aunque aclaró que no habla ni camina.

En contrapartida, Richard Hopkins fue más contundente: “No creo que volvamos a ver a Michael”. En la misma línea, el periodista Felix Garner describió su situación como “muy triste”, señalando que necesita cuidados constantes y no puede comunicarse verbalmente.

Un legado que trasciende el silencio

Con siete campeonatos mundiales, 91 victorias y un impacto imborrable en la Fórmula 1, Michael Schumacher sigue siendo una leyenda viva del deporte. A 12 años del accidente que cambió su vida para siempre, el mundo del automovilismo continúa esperando, con respeto y esperanza, alguna buena noticia.