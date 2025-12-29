En vivo Radio La Red
Cómo es la vida de Michael Schumacher a 12 años del accidente que le cambió la vida para siempre

A doce años del grave accidente de esquí que sufrió en los Alpes, la salud del siete veces campeón del mundo sigue siendo un misterio. El rol de su familia, el hermetismo absoluto y los pocos indicios que alimentan la esperanza de sus fanáticos.

El 29 de diciembre de 2013 marcó un antes y un después en la historia del automovilismo. Ese día, Michael Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba fuera de pista en la estación francesa de Méribel, en los Alpes. El alemán impactó su cabeza contra una roca y padeció un traumatismo craneoencefálico severo que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia y a un coma inducido que se extendió durante varios meses.

Desde entonces, la vida del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 quedó atravesada por la incertidumbre. A diferencia de otras figuras públicas, no hubo comunicados médicos periódicos ni apariciones públicas. El silencio fue una elección clara y firme.

Cómo es la vida de Schumacher en la actualidad

Doce años después del accidente, Michael Schumacher vive bajo cuidados médicos permanentes. Está asistido las 24 horas por un equipo especializado y pasa sus días en su residencia, acompañado por su esposa Corinna, quien se convirtió en la principal guardiana de su intimidad.

No existen registros públicos de imágenes actuales del ex piloto ni actualizaciones oficiales sobre su evolución. La familia decidió mantener un hermetismo extremo, con acceso restringido a un círculo muy reducido de personas.

Quiénes pueden ver y acompañar a Michael Schumacher

Son muy pocos los autorizados a visitar a Schumacher. Entre ellos se encuentran figuras clave de su carrera y de su vida: Jean Todt, expresidente de la FIA y exdirector de Ferrari; Ross Brawn, ingeniero fundamental en sus títulos; y Gerhard Berger, amigo personal.

Todt reveló en distintas oportunidades que ve las carreras de Fórmula 1 junto a Schumacher, una de las pocas señales que trascendieron sobre su interacción cotidiana con el entorno.

¿Hubo señales recientes sobre su estado de salud?

En el último tiempo se conocieron algunos episodios que aportaron mínimos indicios sobre su situación. En septiembre de 2024, Schumacher asistió al casamiento de su hija Gina, bajo un estricto protocolo de seguridad. Tras el evento, Elisabetta Gregoraci aseguró que “Michael no habla y solo se comunica con los ojos”.

En abril de este año, el alemán fue trasladado en helicóptero a Suiza para conocer a su nieta, Millie. Además, participó simbólicamente en una subasta benéfica al firmar —con ayuda de Corinna— un casco del ex piloto Jackie Stewart, escribiendo únicamente sus iniciales: “MS”.

Qué dicen quienes conocen su situación

Las versiones sobre su estado de salud son cautas y, en muchos casos, contradictorias. El periodista Stefan L’Hermitte sostuvo que Schumacher respira, interactúa con su familia y podría estar “un poco mejor”, aunque aclaró que no habla ni camina.

En contrapartida, Richard Hopkins fue más contundente: “No creo que volvamos a ver a Michael”. En la misma línea, el periodista Felix Garner describió su situación como “muy triste”, señalando que necesita cuidados constantes y no puede comunicarse verbalmente.

Un legado que trasciende el silencio

Con siete campeonatos mundiales, 91 victorias y un impacto imborrable en la Fórmula 1, Michael Schumacher sigue siendo una leyenda viva del deporte. A 12 años del accidente que cambió su vida para siempre, el mundo del automovilismo continúa esperando, con respeto y esperanza, alguna buena noticia.

