El categórico descargo de Thiago Medina tras la denuncia por abuso sexual presentada por su prima

Thiago Medina publicó un comunicado luego de que trascendiera que su prima, Lara Agustina Ledesma, presentó una denuncia por presunto abuso sexual en su contra.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Thiago Medina se pronunció en sus redes sociales horas después de que su prima, Lara Agustina Ledesma, lo denunciara por presunto abuso sexual.
Thiago Medina publicó un comunicado luego de que trascendiera que su prima, Lara Agustina Ledesma, presentó una denuncia por presunto abuso sexual en su contra.
El escándalo salió a la luz el jueves 30 de julio por la noche, cuando en LAM (América TV) dieron a conocer detalles de la presentación judicial que la joven realizó en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de la localidad bonaerense de Virrey del Pino.
Al aire en LAM (América TV), Pilar Smith reveló que "el hecho ocurrió cuando ella tenía aproximadamente 13 años". Luego, precisó: " Hoy tiene 19. Recién a los 15 se animó a contárselo a la familia de él, pero todos lo niegan".
Además, la periodista señaló que la joven decidió dar un paso más en las últimas horas. " Recién ahora se anima a hablar públicamente y acaba de presentar una denuncia por presuntos tocamientos por debajo de la ropa", indicó.
Tras conocerse la denuncia, Smith se comunicó con el joven señalado, quien rechazó de manera categórica las acusaciones. Según contó la periodista, él negó haber cometido los hechos y aseguró: "Sé que no hice nada. Me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así".
Con el objetivo de fijar públicamente su postura frente a las acusaciones y despejar cualquier duda sobre su versión, el acusado también decidió publicar un comunicado en sus redes sociales, donde volvió a negar los hechos denunciados y expresó su descargo.
"Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", comenzó escribiendo en una historia de fondo negro y letras blancas. Y explicó: "El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz".
Por último, el ex de Daniela Celis adelantó que no hablará públicamente del tema: "Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento".
Pilar Smith volvió a referirse a la denuncia en LAM (América TV), donde aportó nuevos detalles sobre la causa por presunto abuso sexual que involucra a Thiago Medina. En ese contexto, la periodista profundizó en la investigación y brindó información sobre la presentación realizada por la joven ante la Justicia.
Durante el programa, Smith mostró parte de la documentación judicial y leyó al aire un fragmento del escrito presentado por la prima del ex Gran Hermano. Según explicó, ese documento forma parte del expediente y contiene el relato de los hechos denunciados, además de otros elementos vinculados a la acusación.
"Cuando tenia 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares", dice el parte oficial de la policía.