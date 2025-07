Riquelme rompe su propio molde: los cambios drásticos que analiza en Boca ante la enorme crisis

En ese contexto, las críticas de los hinchas no tardaron en llegar y el descontento se enfocó directamente en la cúpula de decisiones futbolísticas.

¿Qué cambios reales puede haber en el Consejo de Fútbol de Boca?

A pesar de los rumores, no se trataría de una revolución. En Boca aseguran que Riquelme no piensa delegar poder y que cualquier reconfiguración no cambiará el centro de gravedad de las decisiones. Por eso, más que un cambio estructural, se habla de un "refresh".

Los nombres que circulan como posibles incorporaciones son conocidos en el mundo Boca. Por un lado, Jorge “el Mono” Navarro Montoya, ex coordinador de las divisiones inferiores. Por otro, el Beto Márcico, quien incluso se ofreció públicamente para sumarse al club. Sin embargo, desde la dirigencia insisten en que no hay nada definido y que todos los nombres que circulan forman parte de una etapa de análisis.

¿Qué pasa con el plantel y el cuerpo técnico?

En medio de la crisis institucional, hay una certeza en lo deportivo: Miguel Ángel Russo seguirá siendo el director técnico. Riquelme lo respalda y entiende que el problema está en el plantel. Por eso, ya se tomaron decisiones drásticas.

Tras un nuevo cruce verbal entre Riquelme y Marcos Rojo, el defensor fue apartado del plantel junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi. Los tres entrenarán de manera diferenciada. Si bien algunos medios señalaron que la noticia les fue comunicada por un utilero, en el club aseguran que fueron Raúl Cascini y Marcelo Delgado quienes dieron el mensaje.

La situación no deja de ser delicada. Mientras Boca atraviesa un presente futbolístico pobre, puertas adentro se prepara un rediseño de fondo. Por primera vez, Román parece dispuesto a soltar parte de lo que construyó. Pero siempre bajo su control.