El tenso cruce de la hermana de Santiago López con la abogada de la adolescente de 16 años: "¿Le parece gracioso...?"

Respecto a ese mismo tema, reconoció que no existe una denuncia de género de esa supuesta violencia ejercida por parte de Santiago. Carou, además, observó que la "relación no duró un año" porque la pareja de jóvenes "empezaron a hablar en diciembre (de 2024)". "Realmente la relación se formalizó en el mes de abril o mayo", indicó.

En ese punto, Tamara interrumpió a la letrada para aportar: "Vivían juntos. Ella vivió en mi casa".

Los posteos en redes sociales

Sobre los posteos en redes sociales donde Nahiara hacía alusión a que ejercía violencia sobre su novio, la abogada afirmó que la menor solo reconoció una publicación compartida que decía "Mi mamá tenía miedo que me tocara un novio golpeador, lo que no sabe es que la golpeadora soy yo". Al respecto, Carou contó que "el único posteo que está agregado (a la causa) es el primero al que usted hizo referencia y ella lo reconoció, que lo compartió porque le pareció gracioso, le llamó la atención".

En ese momento, nuevamente Tamara intervino con la voz cortada: "A mí no me parece gracioso que ella comparta cosas en donde decía que golpeaba a mi hermana. No me parece gracioso que ella deje en evidencia que decía que golpeaba a mi hermano ¿A usted eso le parece gracioso?", interpeló a la abogada que no quiso responder.

En cambio, Carou señaló que "lo único que existe en la causa, que sirve como prueba, es lo que está agregado en el expediente" al descartar que haya más pruebas en contra de su representada e insistió que "lo que se maneja en los medios o lo que se maneja en otros ámbitos distintos del judicial, no existen para la causa penal". "Lo que es importante es la opinión del fiscal y lo que el fiscal considera", acotó.

Sobre el momento en el que se produce la muerte de Santiago, la letrada planteó que Nahiara actuó "para defenderse" y añadió que "ella intentó defenderse y con el cuchillo amagó para que él la soltara, él la tomó de los cabellos y le da la cabeza contra el marco". "Ella intentó defenderse y le provocó que se causara una muerte", indicó respecto a las puñaladas que recibió la víctima.

La hermana de Santiago, al escuchar esa declaración, una vez más cruzó a la letrada: "Si una persona le quita la vida a otra, lo mata. Ella lo mató, ella mató a mi hermano".

En cuanto a los presuntos golpes que recibió Nahiara en ese fatídico hecho, Carou contó que "no pueden quedar" pruebas del "agarrón de pelos", y manifestó que "lo que podía tener en la cabeza era un chichón y en los cuatro días (hasta que se realizó su declaración) desapareció".

La respuesta de Tamara

Tamara expresó su indignación ante los intentos de la defensa por presentar a Santiago como una persona violenta. Según Tamara, "es muy doloroso ver cómo ella se agarra de esto para defenderla a ella", y aseguró que existen numerosos testimonios que demuestran lo contrario.

Durante la entrevista, Tamara relató que varias personas han salido a hablar sobre el carácter bondadoso de su hermano y sobre episodios en los que Nahiara habría ejercido violencia física contra él. Incluso mencionó registros en redes sociales donde se evidenciaría el maltrato sufrido por Santiago: "mi hermano le pedía, por favor, que no lo golpee".