Darío Cvitanich cuestionó a Chechu Bonelli por lo más doloroso que contó tras la escandalosa separación

"Estoy en comunicación con Darío Cvitanich y me quiere aclarar: ‘nunca tuve malos tratos con nadie, mucho menos con Cecilia’. Y redobla la apuesta, da a entender que si existe algo con respecto a eso que lo muestren", leyó al aire la panelista.

Y agregó sobre el enojo del ex futbolista por lo que contó su ex acerca del contacto con su madre: “Me molesta que diga que no la dejo tener trato con mi mamá, que la invitaron a retirarse. Es la abuela, jamás le prohibiría eso”.

En tanto, Santiago Sposato comentó qué le dijo Chechu Bonelli tras el escándalo con el ex y tratando de poner un alto al revuelo mediático: "No tengo más nada que comentar, lo que dije fue la verdad y fui sincera y genuina. No tengo más nada para aclarar, no quiero estar más en boca de nadie, me cansa mucho tener que salir a aclarar todo el tiempo de todo por cosas que suben otros", le confío la periodista.

Cabe recordar que Bonelli y Cvitanich se separaron tras 14 años juntos y tres hijas y a los meses el ex futbolista blanqueba su relación con Ivana Figueiras, quien el fin de semana dio por finalizado el romance ante el escándalo que despertaron las declaraciones de Chechu.

El deseo que tendría Ivana Figueiras tras su reciente separación de Darío Cvitanich

El último fin de semana, en medio de varias historias de Instagram, Ivana Figueiras comunicó que se encontraba sola, dando a entender el final de su relación con Darío Cvitanich.

"Yo hoy estoy sola, muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen", lanzó la modelo cansada de todo el revuelo mediático que se generó.

En este contexto, en el programa Intrusos (América Tv), Paula Varela aportó un dato desconocido hasta el momento y es que Figueiras tendría intenciones de reconciliarse con un ex.

"Ivana nunca llegó como a enamorarse mucho de Darío, en el sentido que es una relación muy joven (de poco tiempo). Y tampoco pudo soltar su relación pasada", comenzó la periodista.

Y aseguró: "Ella arranca con Darío muy triste por el ex. Ella lo quiere en verdad es es volver con Fede Farinas. Ivana nunca terminó de despegar del ex".

Paula Varela indicó que se trata de un empresario Federico Farinas, que también sería socio de la cantante Tini Stoessel en una conocida marca deportiva.

Por su parte, la periodista comentó además que se contactó con Darío Cvitanich y cuál fue su reacción: "Cuando hablé con Darío, no me quiso hablar de la separación y lo único que dijo es que la quería cuidar y que no tiene nada que ver con esto".