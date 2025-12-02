Martita Fort se mostró acompañada de un misterioso hombre tras los rumores de Alan Simone: las fotos y el video
En medio de los trascendidos que la vincularon al ex Gran Hermano Alan Simone, Martita Fort asistió a un evento donde se la vio hablando con un hombre. Las imágenes.
2 dic 2025, 09:55
Martita Fort se mostró acompañada de un misterioso hombre tras los rumores de Alan Simone: las fotos y el video
Se acerca el verano 2026 y las principales plazas turísticas delinean los detalles finales de lo que será el verano. En este contexto, un importante hotel de Punta del Este presentó en Buenos Aires su agenda para el próximo año y reunió a grandes figuras del espectáculo local.
Muchos famosos dijeron presentes en el evento en un exclusivo restaurante el lunes por la noche y lucieron de manera elegante. Entre los que asistieron al evento se destacaron las presencias de Nicole Neumann, Zaira Nara, el Pollo Álvarez, el Tucu López, Benito Fernández y Jimena Cyrulnik, entre otros.
Nicole lució un estilo veraniego con un top y falda larga en color blanco con detalles de florales acompañadas de sandalias, mientras que Zaira, quien conducirá un programa de streaming desde la playa, optó por un vestido al cuerpo color rosa súper sexy.
Quien también dijo presente en la velada fue Martita Fort, quien en las últimas horas se vio envuelta en rumores de romance con el ex participante de Gran Hermano, Alan Simone, quien en aquella edición del reality vivió un romance con Sabrina Cortez y luego la relación siguió un tiempo más.
Sin embargo, la hija del recordado chocolatero Ricardo Fort se mostró acompañada y hablando en la noche con un misterioso joven e incluso posaron juntos para los flashes fotográficos.
Además de las fotos, PrimiciasYa te muestra un video de Martita Fort hablando con el joven en medio del evento, donde se mostraron distentidos a la vista de todos los invitados y los medios convocados.
Qué dijo Martita Fort ante los rumores de romance con Alan Simone
En una comunicación exclusiva con PrimiciasYa, Martita Fort habló por primera vez de su vínculo con el ex participante del reality Gran Hermano,Alan Simone, ante los rumores que surgieron en las últimas horas.
Los trascendidos que salieron aseguraron que la hija del recordado empresario y artista Ricardo Fort habría iniciado un romance con el reconocido el ex de Sabrina Cortez.
Martita Fort habló con este medio por primera vez del tema y negó rotúndamente que existiera un vínculo amoroso con el ex Gran Hermano.
"Salimos, pero salida como amigos. Salimos un par de veces, pero no pasa nada. Siempre salgo con amigos",señaló la influencer de 21 años descartando que haya tenido una cita amorosa con Alan Simone.