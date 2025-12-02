Martita Fort se mostró acompañada de un misterioso hombre tras los rumores de Alan Simone: las fotos y el video

Sin embargo, la hija del recordado chocolatero Ricardo Fort se mostró acompañada y hablando en la noche con un misterioso joven e incluso posaron juntos para los flashes fotográficos.

Además de las fotos, PrimiciasYa te muestra un video de Martita Fort hablando con el joven en medio del evento, donde se mostraron distentidos a la vista de todos los invitados y los medios convocados.

Qué dijo Martita Fort ante los rumores de romance con Alan Simone

En una comunicación exclusiva con PrimiciasYa, Martita Fort habló por primera vez de su vínculo con el ex participante del reality Gran Hermano, Alan Simone, ante los rumores que surgieron en las últimas horas.

Los trascendidos que salieron aseguraron que la hija del recordado empresario y artista Ricardo Fort habría iniciado un romance con el reconocido el ex de Sabrina Cortez.

Martita Fort habló con este medio por primera vez del tema y negó rotúndamente que existiera un vínculo amoroso con el ex Gran Hermano.

"Salimos, pero salida como amigos. Salimos un par de veces, pero no pasa nada. Siempre salgo con amigos",señaló la influencer de 21 años descartando que haya tenido una cita amorosa con Alan Simone.