River le ganó a Sarmiento por 2-0 y logró su segundo triunfo con Coudet

River Plate derrotó 2-0 a Sarmiento de Junín este domingo en el estadio Estadio Monumental, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.
El equipo de Chacho Coudet se impuso con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre en la fecha 11. El “Millonario” aprovechó la ventaja numérica tras la expulsión de Gabriel Díaz.
River le ganó a Sarmiento y logró su segundo triunfo con Coudet
River Plate derrotó 2-0 a Sarmiento de Junín este domingo en el estadio Estadio Monumental, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.
Los goles del conjunto local fueron convertidos por Sebastián Driussi, a los 40 minutos del primer tiempo, y Ian Subiabre, a los 25 del complemento.
Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet alcanzó 17 puntos y trepó al cuarto lugar de la zona B, además de sumar su segundo triunfo desde la llegada del entrenador. Por su parte, el “Verde” quedó duodécimo en el grupo, a siete unidades de su rival.
Durante gran parte del primer tiempo el partido fue equilibrado, con algunas aproximaciones del local que no lograban romper el cero.
A los 39 minutos llegó la jugada que modificó el desarrollo del encuentro: el carrilero Gabriel Díaz fue expulsado por doble amonestación, tras faltas sobre Gonzalo Montiel y Fausto Vera.
Con un hombre más, River golpeó rápidamente. Un centro al segundo palo terminó con un cabezazo de Driussi que fue contenido por el arquero Javier Burrai, pero el delantero aprovechó el rebote y definió de taco para marcar el 1-0.
En el complemento, el “Millonario” mantuvo el dominio del juego y generó varias situaciones de peligro.
La sentencia llegó a los 25 minutos, cuando Aníbal Moreno filtró un pase para Subiabre, que recibió dentro del área y definió con un remate cruzado que se metió junto al palo izquierdo de Burrai.
En el tramo final del partido, River tuvo chances para ampliar la diferencia, aunque el arquero visitante se destacó con varias intervenciones que evitaron una goleada mayor.
En la próxima jornada del campeonato, River visitará a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 22 de marzo a las 17:45.
Por su parte, el conjunto dirigido por Facundo Sava recibirá a Aldosivi ese mismo día desde las 15:30, con la necesidad de sumar puntos para escalar en la tabla.