River le ganó a Sarmiento por 2-0 y logró su segundo triunfo con Coudet

A los 39 minutos llegó la jugada que modificó el desarrollo del encuentro: el carrilero Gabriel Díaz fue expulsado por doble amonestación, tras faltas sobre Gonzalo Montiel y Fausto Vera.

Con un hombre más, River golpeó rápidamente. Un centro al segundo palo terminó con un cabezazo de Driussi que fue contenido por el arquero Javier Burrai, pero el delantero aprovechó el rebote y definió de taco para marcar el 1-0.

En el complemento, el “Millonario” mantuvo el dominio del juego y generó varias situaciones de peligro.

La sentencia llegó a los 25 minutos, cuando Aníbal Moreno filtró un pase para Subiabre, que recibió dentro del área y definió con un remate cruzado que se metió junto al palo izquierdo de Burrai.

En el tramo final del partido, River tuvo chances para ampliar la diferencia, aunque el arquero visitante se destacó con varias intervenciones que evitaron una goleada mayor.

Lo que viene para ambos equipos

En la próxima jornada del campeonato, River visitará a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 22 de marzo a las 17:45.

Por su parte, el conjunto dirigido por Facundo Sava recibirá a Aldosivi ese mismo día desde las 15:30, con la necesidad de sumar puntos para escalar en la tabla.