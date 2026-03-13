La fuerte frase de Coudet tras su primer triunfo con River: "La semana fue..."

El DT también lamentó algunas oportunidades desperdiciadas que pudieron ampliar la diferencia en el marcador. “No lo pudimos rematar, pero generamos mucho. Tuvimos la desgracia de errar un penal y muchas situaciones de gol”, agregó.

¿Por qué pateó el penal Juanfer Quintero?

Uno de los momentos del partido fue el penal fallado por Juan Fernando Quintero, una decisión que generó preguntas tras el encuentro. Sobre ese punto, Coudet aclaró que no fue él quien designó al ejecutante.

“Yo no tomé la decisión, para mí los jugadores deciden. Sí estaba el cambio y tuve la decisión de hacerlo antes, pero yo no dije ‘pateás vos’. Son los momentos de cómo se sienten”, explicó.

Según contó el entrenador, la resolución se dio dentro del propio grupo. “Tomaron la decisión de que pateara Juan y después el Cache”, dijo en referencia a Gonzalo Montiel.

Coudet valoró la actitud entre los futbolistas: “Eso habla de compañerismo, porque Juan podría haber sido egoísta y querer la revancha, pero dijo ‘patealo vos’”.

Qué dijo Coudet sobre el rendimiento del equipo

El entrenador también destacó el trabajo colectivo y mencionó la actuación del arquero rival, Hernán Galíndez, quien tuvo intervenciones clave para mantener el resultado ajustado.

“A pesar de errar el penal seguimos con la misma intención y generamos muchas más situaciones. Galíndez tuvo una gran actuación para que el resultado fuera un poco más apretado”, señaló.

Entre los nombres propios del equipo, el DT también se refirió al rendimiento de Kendry Páez, una de sus apuestas en el once inicial. “Lo vi muy bien, de juego y de actitud. Quiero recuperar un poco el juego y que nos asociemos más”, explicó sobre su función dentro del esquema.

Además, habló de la situación física de Sebastián Driussi. “Viene con una pubalgia y siente dolor. Muscularmente no es nada, pero el pubis a veces molesta de más y te impide hacer cosas”, detalló.

Cómo vivió Coudet su primera semana como DT de River

Más allá del resultado, el entrenador también describió la intensidad de sus primeros días al frente del plantel. “Fue una semana muy agitada, todo muy rápido. En mi cabeza parece que estoy hace un mes y pasó una semana”, confesó.

Con su estilo frontal, resumió el arranque de su ciclo con una frase que no pasó desapercibida: “La semana fue una cagada a palos importante pero estoy con mucha energía”.

En ese sentido, también dejó en claro su forma de vivir el fútbol. “Sé cómo juega cada equipo, conozco a los jugadores. Soy medio enfermito de cómo juegan. Tenemos un grupo muy sano y muy trabajador”, afirmó.

Y cerró con un mensaje de confianza sobre el futuro del equipo: “Tengo fe de que este grupo puede jugar muy bien al fútbol, que es la primera intención que tenemos”.