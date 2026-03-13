Dolor de cabeza para Coudet: la pésima noticia que recibió tras la victoria de River ante Huracán

Qué lesión tiene Driussi tras el partido entre Huracán y River

Tras el encuentro, Coudet explicó en conferencia de prensa cuál fue el motivo de la salida del delantero. Según detalló, la molestia no estaría vinculada a una lesión muscular.

“Viene con una pubalgia y siente dolor. Aparentemente muscular no es nada, sino el tema del pubis que molesta y te impide hacer cosas”, señaló el entrenador.

La pubalgia es una afección que suele generar molestias en la zona del pubis y puede limitar el rendimiento del futbolista, especialmente en movimientos de alta intensidad.

Por el momento, el jugador deberá esperar estudios médicos para conocer con mayor precisión su situación física, aunque en principio no se trataría de una lesión muscular grave.

Cómo viene el historial de lesiones de Driussi desde su regreso a River

La situación genera atención dentro del club porque el delantero arrastra varios problemas físicos desde su regreso a River a comienzos de 2025. Driussi volvió al club en enero de ese año tras su paso por Austin FC, equipo de la Major League Soccer.

Desde entonces, sufrió distintas molestias que lo obligaron a perderse varios encuentros. En total, se ausentó en 20 partidos por problemas musculares y también por un esguince de tobillo.

De hecho, el delantero venía de recuperarse recientemente de un desgarro muscular que lo había tenido alejado de las canchas durante el arranque del campeonato.

Cuándo vuelve a jugar River

Mientras el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Driussi, River ya piensa en su próximo compromiso en el torneo local.

El equipo dirigido por Coudet volverá a presentarse el próximo domingo cuando reciba a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental.

Ese encuentro marcará además el regreso del entrenador al estadio de Núñez en su nuevo rol al frente del equipo, luego de haber comenzado su ciclo con un triunfo como visitante. Mientras tanto, la atención estará puesta en la evolución física de Driussi y en si podrá estar disponible para ese compromiso.