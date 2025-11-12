En vivo Radio La Red
Tras la derrota contra Boca

River, con medio equipo: una por una, las ausencias ante Vélez en el partido clave por la Libertadores

Marcado por seis bajas claves y con su clasificación a la Copa Libertadores en riesgo, River visita a Vélez en un partido decisivo por la última fecha del Torneo Clausura.

Partido decisivo y con bajas: River define su futuro en la Libertadores ante Vélez

River Plate se juega mucho más que tres puntos en su visita a Vélez Sarsfield por la última fecha del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo llega a Liniers con la necesidad imperiosa de ganar para mantener vivas sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El “Millonario” no depende de sí mismo y afrontará el partido con seis bajas confirmadas, incluidas piezas fundamentales del plantel, mientras el futuro de varios referentes históricos parece acercarse a su fin.

riverc

Un cierre de campeonato cuesta arriba, una Libertadores en duda y bajas

La derrota en el Superclásico ante Boca (2-0) dejó secuelas profundas en Núñez. Más allá del golpe anímico y futbolístico, el equipo perdió terreno en la tabla anual: Argentinos Juniors le arrebató el tercer puesto y ahora River depende de otros resultados para asegurarse un lugar en la próxima Libertadores. El panorama es claro: deberá ganarle a Vélez en el José Amalfitani y esperar que el “Bicho” de La Paternal no sume de a tres en su partido.

Marcelo Gallardo, consciente de que el margen de error es nulo, afronta además una semana compleja en materia de nombres. En la vuelta a los entrenamientos en Ezeiza, el técnico recibió malas noticias que lo obligarán a rearmar casi medio equipo titular.

Las bajas confirmadas son seis y afectan todas las líneas del equipo.

  • En primer lugar, el delantero Facundo Colidio seguirá fuera de las canchas por un desgarro en la pierna izquierda que lo marginó de los últimos partidos.
  • A su ausencia se suma la de Nicolás Meza, quien sufrió el desprendimiento del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el Superclásico y deberá afrontar una recuperación prolongada.
  • Lucas Martínez Quarta deberá cumplir sanción
  • Marcos Acuña deberá cumplir sanción y no estarán disponibles para el cierre del torneo
  • Matías Galarza Fonda, futbolista afectado a la fecha FIFA, convocado por Paraguay
  • Kevin Castaño, futbolista afectado a la fecha FIFA, citado por Colombia

En total, son seis bajas que obligan a Gallardo a improvisar un once con variantes inéditas, especialmente en el sector defensivo y en la mitad de la cancha, donde el DT deberá apostar por juveniles o futbolistas que sumaron pocos minutos durante la temporada.

El futuro en duda de los referentes

Más allá del desafío inmediato, en River crece la incertidumbre sobre el futuro de varios ídolos del ciclo Gallardo. El capitán Enzo Pérez, junto a Nacho Fernández, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez, podrían estar disputando sus últimos minutos con la camiseta del club. Todos finalizan contrato en diciembre y, hasta el momento, no hubo señales concretas de renovación.

Los cuatro fueron figuras emblemáticas en la conquista de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, pero en los últimos meses perdieron protagonismo y no fueron considerados en los encuentros decisivos. En el caso de Pérez, su relación con el cuerpo técnico se habría enfriado y en el club reconocen que su salida es una posibilidad concreta.

En una situación similar se encuentra el delantero Miguel Borja, quien también termina contrato a fin de año. El colombiano, que había llegado como refuerzo estrella, nunca logró consolidarse como titular y su bajo rendimiento en el Superclásico habría terminado por sellar su destino. Su ciclo parece llegar al final, y desde el entorno del jugador ya deslizan que buscará continuidad en otro club del exterior.

