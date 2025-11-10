Maxi Meza sufrió una grave lesión en River y deberá ser operado: cuánto tiempo estará fuera

El mediocampista correntino, de 32 años, será operado en los próximos días y recién a partir de 2026 podría volver a estar disponible para Gallardo, dependiendo de cómo evolucione su recuperación.

Cómo se lesionó Meza en el Superclásico

El incidente ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo en el duelo ante Boca. Meza intentó disputar una pelota en mitad de cancha, pero al apoyar la pierna izquierda sintió un fuerte dolor y quedó tendido en el suelo.

Entre lágrimas, pidió el cambio de inmediato y se retiró acompañado por el cuerpo médico, visiblemente frustrado por la situación.

Minutos más tarde, desde el banco, se lo vio con hielo en la zona afectada, mientras el equipo sufría en el campo de juego una derrota que profundizó su mal momento futbolístico.

¿Por qué esta lesión genera preocupación en River?

El diagnóstico genera preocupación no solo por la gravedad de la lesión, sino también por los antecedentes recientes del jugador.

Tras el Mundial de Clubes, Meza había sido operado por una tendinitis rotuliana en esa misma rodilla izquierda y recién en las últimas semanas había comenzado a sumar minutos.

Había vuelto a la titularidad justamente ante Boca, luego de ir recuperando ritmo de a poco, y el desenlace fue el menos esperado: apenas media hora en cancha y una nueva lesión, aún más compleja.

En River había mucha expectativa por su regreso, especialmente por la confianza que le tiene Marcelo Gallardo. El técnico lo considera un jugador clave por su intensidad, ida y vuelta y capacidad de desequilibrio, tanto por adentro como por afuera.

¿Cuánto tiempo estará fuera y cómo será su recuperación?

Según los primeros informes, los tiempos de recuperación rondarán los tres meses, aunque dependerán de cómo evolucione la operación y la respuesta del jugador en las primeras etapas de rehabilitación.

Desde el cuerpo técnico y médico de River buscan llevar el proceso con cautela para evitar recaídas, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes en la misma zona.

Dentro del cuerpo técnico hubo cierto alivio al confirmarse que no se trataba de una rotura total, lo que habría significado entre seis y diez meses de inactividad. Sin embargo, el escenario sigue siendo complejo: Meza no volverá a jugar en 2025 y su retorno se proyecta para los primeros meses de 2026.

El futuro de River, entre lesiones y dudas

La baja de Meza se suma a una lista de problemas que golpean al plantel en un momento clave de la temporada. River no solo atraviesa un bajón futbolístico y anímico, sino que además perdió a una de sus piezas más experimentadas.

El desafío para Gallardo será reacomodar el mediocampo y encontrar alternativas mientras espera por la recuperación del exjugador de Gimnasia e Independiente, una pieza que había sido pedida especialmente por el entrenador.