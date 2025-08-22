En vivo Radio La Red
FÚTBOL

River se metió en cuartos de la Copa Libertadores: cuándo enfrentará a Palmeiras

El equipo de Marcelo Gallardo eliminó a Libertad en una serie dramática y en la próxima ronda enfrentará a Palmeiras, que llega invicto tras una fase de grupos perfecta. La ida será en el Monumental y la vuelta en Brasil.

River derrotó por penales a Libertad. (FotoBaires)

River derrotó por penales a Libertad. (FotoBaires)

River volvió a vivir una noche de máxima tensión en el Monumental. Tras el empate 1-1 frente a Libertad en los 90 minutos, el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores se definió desde el punto de penal. Allí, el equipo de Marcelo Gallardo se mostró más preciso y dejó en el camino al conjunto paraguayo, asegurando así su lugar entre los ocho mejores del continente.

El Millonario mostró carácter en una serie en la que debió trabajar más de lo esperado. El gol paraguayo obligó a River a buscar la igualdad con paciencia y empuje, y finalmente logró forzar la definición desde los doce pasos, donde no falló. Con el Monumental como escenario y el aliento de su gente, el equipo dio un nuevo paso en el certamen.

Cómo llega Palmeiras al duelo con River

Mientras River definía su clasificación, Palmeiras enfrentaba a Universitario de Perú en San Pablo. Tras el 4-0 conseguido en la ida en Lima, el equipo de Abel Ferreira afrontó la revancha con tranquilidad y terminó igualando 0-0. Con ese resultado, el conjunto paulista selló su pase a cuartos sin sobresaltos.

El Verdão fue el equipo más sólido de la fase de grupos: ganó los seis partidos y sumó 18 puntos sobre 18 posibles, terminando como el mejor primero de toda la Copa. Ese rendimiento le permite definir la serie en casa, en el Allianz Parque, donde buscará hacerse fuerte frente a River.

Cuándo se jugará River vs. Palmeiras

Con los cruces de cuartos confirmados, la Conmebol estableció las semanas de disputa de esta instancia. La ida de River frente a Palmeiras será entre el 16, 17 o 18 de septiembre, en el Estadio Monumental. La vuelta se jugará una semana más tarde, entre el 23, 24 o 25 del mismo mes, en San Pablo.

La localía quedó determinada por la campaña de la fase de grupos: River terminó con 12 puntos (tres victorias y tres empates), lo que le alcanzó para ganar el Grupo B, pero no para superar los números de Racing, Sao Paulo y el propio Palmeiras, que se quedó con el mejor registro. Por eso, el Millonario deberá definir la serie en Brasil.

Qué antecedentes hay entre River y Palmeiras

El cruce entre ambos equipos tiene un antecedente reciente y muy recordado: la semifinal de la Copa Libertadores 2020. En aquella oportunidad, Palmeiras dio un golpe contundente en la ida, jugada en Avellaneda, donde se impuso por 3-0. En la revancha, River mostró orgullo y jerarquía: ganó 2-0 en San Pablo y estuvo a un paso de una remontada histórica que no llegó a concretarse.

Ese antecedente todavía está presente en la memoria de los hinchas. La pregunta ahora es si habrá revancha para el equipo de Marcelo Gallardo, que llega a este cruce con sed de protagonismo y la ilusión de volver a meterse entre los cuatro mejores de América.

Un choque con sabor a final anticipada

El duelo entre River y Palmeiras aparece como uno de los grandes atractivos de los cuartos de final. Por un lado, un equipo con historia, peso internacional y la conducción de Gallardo, que ya sabe lo que es ganar la Libertadores. Por el otro, un conjunto brasileño que llega invicto, con números perfectos y un plantel consolidado bajo la dirección de Abel Ferreira.

El calendario ya está marcado: en septiembre, Núñez y San Pablo serán testigos de un enfrentamiento con clima de final anticipada. River y Palmeiras vuelven a cruzarse en la Copa y la expectativa no podría ser mayor.

