River se metió en cuartos de la Copa Libertadores: cuándo enfrentará a Palmeiras

Cuándo se jugará River vs. Palmeiras

Con los cruces de cuartos confirmados, la Conmebol estableció las semanas de disputa de esta instancia. La ida de River frente a Palmeiras será entre el 16, 17 o 18 de septiembre, en el Estadio Monumental. La vuelta se jugará una semana más tarde, entre el 23, 24 o 25 del mismo mes, en San Pablo.

La localía quedó determinada por la campaña de la fase de grupos: River terminó con 12 puntos (tres victorias y tres empates), lo que le alcanzó para ganar el Grupo B, pero no para superar los números de Racing, Sao Paulo y el propio Palmeiras, que se quedó con el mejor registro. Por eso, el Millonario deberá definir la serie en Brasil.

Qué antecedentes hay entre River y Palmeiras

El cruce entre ambos equipos tiene un antecedente reciente y muy recordado: la semifinal de la Copa Libertadores 2020. En aquella oportunidad, Palmeiras dio un golpe contundente en la ida, jugada en Avellaneda, donde se impuso por 3-0. En la revancha, River mostró orgullo y jerarquía: ganó 2-0 en San Pablo y estuvo a un paso de una remontada histórica que no llegó a concretarse.

Ese antecedente todavía está presente en la memoria de los hinchas. La pregunta ahora es si habrá revancha para el equipo de Marcelo Gallardo, que llega a este cruce con sed de protagonismo y la ilusión de volver a meterse entre los cuatro mejores de América.

Un choque con sabor a final anticipada

El duelo entre River y Palmeiras aparece como uno de los grandes atractivos de los cuartos de final. Por un lado, un equipo con historia, peso internacional y la conducción de Gallardo, que ya sabe lo que es ganar la Libertadores. Por el otro, un conjunto brasileño que llega invicto, con números perfectos y un plantel consolidado bajo la dirección de Abel Ferreira.

El calendario ya está marcado: en septiembre, Núñez y San Pablo serán testigos de un enfrentamiento con clima de final anticipada. River y Palmeiras vuelven a cruzarse en la Copa y la expectativa no podría ser mayor.