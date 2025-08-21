River empata 1-1 a Libertad en el Monumental, no pudo retener la ventaja y pone en duda su clasificación

River recibe a Libertad en el Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, luego de la igualdad en cero en la ida en Paraguay. En la próxima instancia espera el ganador de Palmeiras-Universitario.
El conjunto de Marcelo Gallardo viene de igualar sin tantos en Paraguay y espera definir la serie en su casa y con su gente.
River controla, Libertad espera (REUTERS)
Luego de un comienzo intenso y cuando el partido parecía parejo, el Millonario sacó ventaja gracias a una jugada en la que Facundo Colidio estalló el travesaño y en el rebote Sebastián Driussi para poner el primer gol de la serie y el de la noche de Núñez que ilusionaba a los hinchas.
Pero, todo la confianza se iba a desmoronar en River. Robert Rojas anticipó a todos a la salida de un córner derecho y cumplió con la ley del ex para igualar el partido y ponerle signos de interrogantes al segundo tiempo.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Libertad: Martin Silva; Nestor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas, Ivan Ramírez; Lucas Sanabria, Alvaro Campuzano; Gustavo Aguilar, Ivan Franco, Hugo Fernández; Hugo Fernández. DT: Sergio Aquino.