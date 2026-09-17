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Atención Selección Argentina: el partido ante Burkina Faso podría cambiar de sede

La AFA analiza mudar el segundo amistoso de la Selección Argentina ante Burkina Faso. Los detalles del posible cambio de escenario.

Selección Argentina.

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La planificación de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA sumó una importante novedad de último momento respecto a la logística de sus compromisos en el país. El segundo encuentro amistoso del combinado nacional, programado para el próximo 3 de octubre ante Burkina Faso, sufriría una modificación de sede en comparación con el mapa de escenarios anunciado originalmente.

Leé también Atento Scaloni: la AFA confirmó un importante anuncio para los próximos partidos de la Selección Argentina
Lionel Scaloni.

Según le informaron a TyC Sports, la Asociación del Fútbol Argentino evalúa mudar el encuentro y dejar de lado el Estadio Monumental para trasladar la localía a La Bombonera. De no mediar imprevistos durante las próximas horas de gestión, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni concretará su regreso a la cancha de Boca Juniors, un reducto donde ya tuvo actividad oficial a comienzos de año cuando venció 2-1 a Mauritania y goleó 5-0 a Zambia durante la ventana de marzo de este 2026.

Lionel Messi, en el amistoso contra Zambia en la Bombonera en marzo de 2026. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Cómo quedó el cronograma de partidos de la Selección Argentina para la fecha FIFA

La ventana internacional marcará el reencuentro de la Albiceleste con su público tras haber alcanzado el subcampeonato en el Mundial 2026. En total, el seleccionado disputará tres encuentros de preparación repartidos entre la provincia de Córdoba y la Capital Federal.

El itinerario oficial comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes. Luego, el 3 de octubre se mediría ante Burkina Faso en La Bombonera, mientras que el cierre de la gira está estipulado para el 6 de octubre contra Benín en el Estadio Monumental. Este último compromiso albergará además un condimento emotivo especial, ya que significará la despedida formal de Lionel Messi del conjunto nacional.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ratificó el homenaje para el astro rosarino a través de sus canales oficiales: “Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina”.

Qué sanciones de la FIFA debe cumplir la Selección Argentina durante sus amistosos

A la par de la logística por la posible mudanza a La Bombonera, la AFA debe contemplar las penalizaciones disciplinarias impuestas por la FIFA tras los incidentes registrados durante la cita mundialista. La Selección sufrirá restricciones en el aforo de sus tribunas durante los primeros dos compromisos, jugando el primero de ellos con un límite del 50% de la capacidad del estadio, mientras que el porcentaje para el segundo encuentro permanece en suspenso.

Asimismo, el cuerpo técnico no podrá contar con los futbolistas suspendidos: Leandro Paredes (recibió 10 fechas), Nahuel Molina (7 fechas), Roberto Ayala (3 fechas) y Thiago Almada (1 fecha). Al ser encuadrados como amistosos Clase A, estos partidos permitirán que los sancionados comiencen a limpiar sus jornadas de castigo, logrando que casos como los de Almada y Ayala queden saldados en su totalidad durante esta misma ventana.

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