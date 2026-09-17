Atención Selección Argentina: el partido ante Burkina Faso podría cambiar de sede

El itinerario oficial comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes. Luego, el 3 de octubre se mediría ante Burkina Faso en La Bombonera, mientras que el cierre de la gira está estipulado para el 6 de octubre contra Benín en el Estadio Monumental. Este último compromiso albergará además un condimento emotivo especial, ya que significará la despedida formal de Lionel Messi del conjunto nacional.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ratificó el homenaje para el astro rosarino a través de sus canales oficiales: “Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina”.

Qué sanciones de la FIFA debe cumplir la Selección Argentina durante sus amistosos

A la par de la logística por la posible mudanza a La Bombonera, la AFA debe contemplar las penalizaciones disciplinarias impuestas por la FIFA tras los incidentes registrados durante la cita mundialista. La Selección sufrirá restricciones en el aforo de sus tribunas durante los primeros dos compromisos, jugando el primero de ellos con un límite del 50% de la capacidad del estadio, mientras que el porcentaje para el segundo encuentro permanece en suspenso.

Asimismo, el cuerpo técnico no podrá contar con los futbolistas suspendidos: Leandro Paredes (recibió 10 fechas), Nahuel Molina (7 fechas), Roberto Ayala (3 fechas) y Thiago Almada (1 fecha). Al ser encuadrados como amistosos Clase A, estos partidos permitirán que los sancionados comiencen a limpiar sus jornadas de castigo, logrando que casos como los de Almada y Ayala queden saldados en su totalidad durante esta misma ventana.