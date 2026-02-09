En vivo Radio La Red
Deportes
Maxi López
River
FÚTBOL

Maxi López analizó el momento de River y bancó a Gallardo: "Marcelo es..."

El exdelantero habló con Pamela David en Desayuno Americano sobre el presente de River, explicó qué le está faltando y contó cómo es hoy su vínculo con el entrenador.

Maxi López analizó el momento de River y bancó a Gallardo: Marcelo es...

Maxi López habló del presente de River luego de la dura derrota por 4-1 ante Tigre en el Monumental y dejó su mirada sobre el momento del equipo y el trabajo de Marcelo Gallardo. El exdelantero, surgido de las inferiores del club, se refirió a la actualidad del conjunto de Núñez durante una entrevista en el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David.

Consultado sobre el rendimiento del equipo, López aseguró que sigue de cerca los partidos y remarcó que el principal problema pasa por la irregularidad futbolística. “Veo todos los partidos”, afirmó, antes de analizar el momento del conjunto dirigido por Gallardo.

Qué le está faltando a River según Maxi Lópe

El exfutbolista fue claro al momento de describir la situación actual del equipo. “Tenemos un técnico que es súper capaz, que ya lo ha demostrado en el pasado, pero formar nuevos planteles nunca es fácil”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el principal déficit del equipo pasa por la falta de continuidad en el rendimiento. “Lo que le está faltando a River hoy es estabilidad, pero estabilidad futbolística, porque por ahí gana dos o tres partidos y después tiene este cimbronazo, como el del fin de semana, que fue una derrota contundente”, señaló.

Para López, encontrar ese nivel de regularidad es parte de un proceso lógico. “Encontrar ese nivel futbolístico donde empezás a tener resultados todos los domingos es un proceso”, sostuvo.

Cómo es hoy su relación con Marcelo Gallardo

Durante la entrevista, también le preguntaron por su vínculo actual con el entrenador de River, con quien compartió plantel durante su etapa como futbolista.

“A ver, nosotros jugamos juntos, nos conocemos bien, fuimos compañeros y hoy estoy un poquitito desde más atrás”, explicó. Luego, contó por qué no suele comunicarse con el técnico: “A veces yo siento que por ahí si pego un llamado o algo molesto”.

De todas maneras, dejó en claro el respeto que siente por el entrenador. “Marcelo tiene una estructura enorme. River tiene un plantel enorme atrás de lo que es el cuerpo técnico, está súper completo”, afirmó.

Además, destacó la capacidad del DT para atravesar este tipo de momentos. “Marcelo es súper inteligente”, aseguró.

En un contexto complicado tras la derrota ante Tigre, las palabras de López reflejaron una postura de respaldo hacia el entrenador y una mirada paciente sobre el proceso del equipo, con la confianza puesta en que la estabilidad llegará con el correr de los partidos.

