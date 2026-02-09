Maxi López analizó el momento de River y bancó a Gallardo: "Marcelo es..."

Para López, encontrar ese nivel de regularidad es parte de un proceso lógico. “Encontrar ese nivel futbolístico donde empezás a tener resultados todos los domingos es un proceso”, sostuvo.

Cómo es hoy su relación con Marcelo Gallardo

Durante la entrevista, también le preguntaron por su vínculo actual con el entrenador de River, con quien compartió plantel durante su etapa como futbolista.

“A ver, nosotros jugamos juntos, nos conocemos bien, fuimos compañeros y hoy estoy un poquitito desde más atrás”, explicó. Luego, contó por qué no suele comunicarse con el técnico: “A veces yo siento que por ahí si pego un llamado o algo molesto”.

De todas maneras, dejó en claro el respeto que siente por el entrenador. “Marcelo tiene una estructura enorme. River tiene un plantel enorme atrás de lo que es el cuerpo técnico, está súper completo”, afirmó.

Además, destacó la capacidad del DT para atravesar este tipo de momentos. “Marcelo es súper inteligente”, aseguró.

En un contexto complicado tras la derrota ante Tigre, las palabras de López reflejaron una postura de respaldo hacia el entrenador y una mirada paciente sobre el proceso del equipo, con la confianza puesta en que la estabilidad llegará con el correr de los partidos.