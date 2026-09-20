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San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura: a qué hora juegan y cómo ver el clásico en vivo

El Ciclón y el Xeneize se enfrentan este domingo en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del campeonato. Todo lo que hay que saber del clásico, con la hora, el árbitro y las posibles formaciones.

San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura: a qué hora juegan y cómo ver el clásico en vivo

San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura: a qué hora juegan y cómo ver el clásico en vivo

San Lorenzo y Boca se enfrentan este domingo por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El clásico se disputará desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Nazareno Arasa y VAR a cargo de Hernán Mastrángelo.

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El encuentro tendrá como uno de sus principales condimentos el regreso de Rubén Darío Insúa al Nuevo Gasómetro como entrenador de San Lorenzo. Será su segundo partido desde el inicio de su nuevo ciclo en el club.

Del otro lado, Boca llega al clásico después de eliminar a San Pablo en Brasil y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, en una seguidilla que mantiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena con actividad en distintos frentes.

San Lorenzo busca hacerse fuerte en el Nuevo Gasómetro

El Ciclón afrontará el clásico con la necesidad de sumar en el Torneo Clausura. Insúa volvió al banco de San Lorenzo en la fecha anterior, cuando su equipo empató 1-1 ante Independiente como visitante.

El entrenador volverá a dirigir al equipo en el estadio Pedro Bidegain, donde el conjunto azulgrana buscará conseguir un resultado positivo ante uno de sus clásicos rivales.

La probable formación de San Lorenzo es: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Boca llega al clásico después de avanzar en la Copa Sudamericana

El Xeneize afrontará el partido después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras eliminar a San Pablo en el estadio Morumbí.

En el Torneo Clausura, Boca suma 14 puntos en la Zona A y también tiene objetivos abiertos en otras competencias. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará trasladar ese momento al clásico frente a San Lorenzo.

Para este encuentro, el entrenador tendría en mente repetir buena parte del equipo que jugó en Brasil. La probable formación es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Una de las bajas será Enner Valencia, quien no fue convocado para el clásico.

A qué hora juegan San Lorenzo y Boca y quién es el árbitro

El clásico entre San Lorenzo y Boca comenzará a las 14:45 de este domingo 20 de septiembre en el Nuevo Gasómetro.

El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani, y Pablo Giménez será el cuarto árbitro.

El partido corresponde a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 y será transmitido por TNT Sports Premium.

Los datos del clásico

  • Partido: San Lorenzo vs. Boca
  • Competencia: Torneo Clausura 2026
  • Fecha: 10ª jornada
  • Día: domingo 20 de septiembre
  • Hora: 14:45
  • Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • TV: TNT Sports Premium

En pocas palabras

  • San Lorenzo y Boca: Se enfrentan este domingo por la décima fecha del Torneo Clausura en el Nuevo Gasómetro.
  • Clubes protagonistas: Boca llega tras clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana, mientras que San Lorenzo busca hacerse fuerte en casa.
  • Detalles del partido: El encuentro será a las 14:45, con Nazareno Arasa como árbitro y transmitido por TNT Sports Premium.
Resumen generado por Thinkindot AI
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