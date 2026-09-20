San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura: a qué hora juegan y cómo ver el clásico en vivo

El entrenador volverá a dirigir al equipo en el estadio Pedro Bidegain, donde el conjunto azulgrana buscará conseguir un resultado positivo ante uno de sus clásicos rivales.

La probable formación de San Lorenzo es: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Boca llega al clásico después de avanzar en la Copa Sudamericana

El Xeneize afrontará el partido después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras eliminar a San Pablo en el estadio Morumbí.

En el Torneo Clausura, Boca suma 14 puntos en la Zona A y también tiene objetivos abiertos en otras competencias. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará trasladar ese momento al clásico frente a San Lorenzo.

Para este encuentro, el entrenador tendría en mente repetir buena parte del equipo que jugó en Brasil. La probable formación es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Una de las bajas será Enner Valencia, quien no fue convocado para el clásico.

A qué hora juegan San Lorenzo y Boca y quién es el árbitro

El clásico entre San Lorenzo y Boca comenzará a las 14:45 de este domingo 20 de septiembre en el Nuevo Gasómetro.

El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani, y Pablo Giménez será el cuarto árbitro.

El partido corresponde a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 y será transmitido por TNT Sports Premium.

Los datos del clásico