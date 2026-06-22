Shakira y sus hijos celebraron el triunfo de la Selección desde el estadio.

Además, Shakira tuvo el privilegio de presenciar en vivo el gol con el que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, un momento histórico que la colombiana vivió desde una butaca preferencial, cerrando una noche que fue mucho más que fútbol.

¿Pampita evitó hacer pronósticos sobre el partido de Argentina por cábala?

En el marco de la cobertura de Telefe por el Mundial 2026, Pampita fue entrevistada en la previa del partido entre Argentina y Austria. Cuando la periodista Sofi Martínez le preguntó qué resultado esperaba, la modelo se negó a decirlo públicamente por sus cábalas, respondiendo que prefería comunicárselo "por privado" para no tentar a la suerte.

Además del pronóstico secreto, Pampita aprovechó para reflexionar sobre la experiencia de ver fútbol con otros hinchas, destacando esa costumbre argentina de abrazarse con desconocidos y vivir el partido sin prejuicios, cantando y emocionándose juntos como si fueran viejos amigos.