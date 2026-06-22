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UNA FIESTA

Shakira y sus hijos celebraron el triunfo de la Selección desde el estadio

Shakira no quiso perderse el encuentro entre la Selección argentina y Austria, que terminó con la victoria del equipo de Scaloni en Dallas.

22 jun 2026, 18:00
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Shakira y sus hijos celebraron el triunfo de la Selección desde el estadio.

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El Mundial 2026 no para de regalar momentos tanto dentro como fuera de la cancha, y este lunes no fue la excepción. Mientras la Selección Argentina se enfrentaba a Austria en Dallas, todas las miradas se desviaron hacia los palcos cuando las cámaras enfocaron a Shakira. La cantante colombiana asistió acompañada por sus hijos Milan y Sasha, con un look relajado, cabello suelto y anteojos blancos.

Cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes del estadio, la reacción del público fue inmediata: la enorme marea de hinchas argentinos estalló en una ovación unánime. Lejos de incomodarse, Shakira se mostró sumamente simpática, sonrió con timidez y saludó con la mano a los presentes, ganándose todavía más el aplauso de todos.

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Pero el momento que verdaderamente derritió las redes llegó segundos después: mientras la cantante observaba el partido, su hijo mayor Milan se acercó de forma espontánea para darle un tierno beso en la mejilla. El gesto, cargado de amor y complicidad, se convirtió en tendencia instantánea en redes sociales.

Además, Shakira tuvo el privilegio de presenciar en vivo el gol con el que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, un momento histórico que la colombiana vivió desde una butaca preferencial, cerrando una noche que fue mucho más que fútbol.

¿Pampita evitó hacer pronósticos sobre el partido de Argentina por cábala?

En el marco de la cobertura de Telefe por el Mundial 2026, Pampita fue entrevistada en la previa del partido entre Argentina y Austria. Cuando la periodista Sofi Martínez le preguntó qué resultado esperaba, la modelo se negó a decirlo públicamente por sus cábalas, respondiendo que prefería comunicárselo "por privado" para no tentar a la suerte.

Además del pronóstico secreto, Pampita aprovechó para reflexionar sobre la experiencia de ver fútbol con otros hinchas, destacando esa costumbre argentina de abrazarse con desconocidos y vivir el partido sin prejuicios, cantando y emocionándose juntos como si fueran viejos amigos.

     

 

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