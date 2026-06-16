Scaloni ya tiene el equipo contra Argelia: una sorpresa y un debut entre los 11 titulares de la Selección

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Por los laterales estarán Nahuel Molina y Facundo Medina, quien ocupará el lugar vacante por la ausencia de Nicolás Tagliafico, descartado por un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda sufrido durante el amistoso ante Honduras. Para el defensor surgido en Talleres será además su debut absoluto en una Copa del Mundo.

El mediocampo campeón del mundo sigue intacto

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En la mitad de la cancha no habrá sorpresas. Scaloni mantendrá la estructura que llevó a la Selección a la gloria en Qatar y a conquistar la Copa América. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán los encargados de manejar los tiempos del equipo, mientras que Thiago Almada ocupará el rol que dejó vacante Ángel Di María, aportando despliegue, dinámica y colaboración defensiva.

La idea del cuerpo técnico es que Mac Allister se ubique en una posición más central para liberar a Enzo Fernández y permitirle llegar con mayor frecuencia al área rival.

Lionel Messi y Lautaro Martínez, la dupla elegida para el debut

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En ataque tampoco habrá demasiadas modificaciones. Lionel Messi será el líder ofensivo de la Selección y estará acompañado por Lautaro Martínez, quien llega al Mundial tras una gran temporada en Europa y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El delantero del Inter se impuso en la consideración del entrenador por encima de Julián Álvarez, que arrastró una molestia en uno de sus tobillos durante la preparación. Aunque el cordobés ya está recuperado, todo indica que comenzará el partido desde el banco y podría sumar minutos durante el segundo tiempo.

Con la formación definida, Argentina buscará comenzar con el pie derecho la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y dar el primer paso en un grupo que también integran Austria y Jordania.

La probable formación de Argentina ante Argelia