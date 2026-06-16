De Alemania 2006 a EE. UU. 2026: cómo le fue a la Selección argentina en sus debuts mundialistas con Messi. 

Sudáfrica 2010: triunfo en el debut con Maradona

Messi Sudáfrica Maradona

Cuatro años más tarde, ya convertido en la gran figura del equipo, Messi llegó al Mundial de Sudáfrica con Diego Maradona como entrenador.

La Selección debutó ante Nigeria y ganó 1-0 gracias a un cabezazo de Gabriel Heinze. Aunque Messi no pudo convertir, fue una de las figuras del partido y generó varias situaciones de peligro para el equipo argentino.

Argentina avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminada por Alemania.

Brasil 2014: el debut que encendió la ilusión

El Mundial de Brasil marcó uno de los mejores comienzos de Messi en una Copa del Mundo. En el mítico estadio Maracaná, Argentina venció 2-1 a Bosnia-Herzegovina. Luego de un arranque complicado, apareció Messi con una brillante jugada individual para marcar el segundo gol argentino y encaminar una victoria fundamental.

Ese torneo terminaría siendo histórico para el capitán, que condujo al equipo hasta la final frente a Alemania y fue elegido como el mejor jugador del campeonato.

Rusia 2018: un empate inesperado

Messi Rusia 2018

La Copa del Mundo de Rusia comenzó de manera mucho más compleja para la Albiceleste. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli igualó 1-1 frente a Islandia en Moscú. Sergio Agüero abrió el marcador, pero los europeos reaccionaron rápidamente y consiguieron el empate.

Messi tuvo la gran oportunidad de darle la victoria a Argentina, pero falló un penal en el segundo tiempo. Aquel resultado anticipó las dificultades que tendría el seleccionado durante todo el torneo.

La Selección terminaría clasificando con sufrimiento a octavos de final, instancia en la que quedó eliminada frente a Francia.

Qatar 2022: la derrota que terminó en gloria

Probablemente el debut más inesperado de la era Messi fue el de Qatar 2022. Argentina llegó como una de las favoritas y con una racha invicta de 36 partidos. Sin embargo, cayó 2-1 ante Arabia Saudita en una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales.

Messi había adelantado al conjunto de Lionel Scaloni mediante un penal, pero los sauditas dieron vuelta el resultado en el segundo tiempo.

Lo que parecía el inicio de una catástrofe terminó convirtiéndose en una historia épica: Argentina ganó los seis partidos siguientes y conquistó el título mundial frente a Francia, con Messi como líder futbolístico y emocional del equipo.

El balance de los debuts de Messi en los Mundiales

Antes del estreno ante Argelia en 2026, el balance de Argentina en los debuts mundialistas con Messi es positivo:

Alemania 2006: Argentina 2 - Costa de Marfil 1.

Sudáfrica 2010: Argentina 1 - Nigeria 0.

Brasil 2014: Argentina 2 - Bosnia-Herzegovina 1.

Rusia 2018: Argentina 1 - Islandia 1.

Qatar 2022: Argentina 1 - Arabia Saudita 2.

En total, la Selección acumula tres triunfos, un empate y una derrota en los estrenos mundialistas de la era Messi.

Ahora, en Estados Unidos 2026, el capitán buscará escribir un nuevo capítulo. Será su sexto Mundial, el primero como campeón defensor y posiblemente el último de una carrera que ya quedó grabada para siempre en la historia del fútbol.