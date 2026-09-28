En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Rodolfo Arruabarrena
FÚTBOL

Copa, clásicos y Sudamericana: la maratón de partidos que se le viene al Boca de Arruabarrena

Boca enfrentará un calendario cargado en octubre disputando el Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Todos los detalles.

Rodolfo Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena.

Boca Juniors avanza con firmeza en todas las competencias del semestre. Tras conseguir una agónica clasificación a las semifinales de la Copa Argentina eliminando a Racing en Rosario, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena ingresa en una fase crucial de la temporada donde deberá dosificar esfuerzos para sostenerse en el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y el certamen federal.

Leé también Boca vs. Racing por la Copa Argentina: formaciones y todos los datos del partido
Boca vs. Racing por la Copa Argentina: quién juega, a qué hora y cómo verlo en vivo

El itinerario comenzará en el plano local: el Xeneize recibirá a Unión el viernes 2 de octubre desde las 21:30 en la Bombonera, por la fecha 11 del Clausura, y posteriormente visitará a Instituto el viernes 9 de octubre a las 19:30, en el marco de la jornada 12.

Cómo jugará Boca las semifinales de la Copa Sudamericana y la seguidilla de clásicos

Inmediatamente después, el conjunto de la Ribera centrará su atención en el plano internacional para medirse ante Vasco da Gama por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida se disputará el martes 13 de octubre a las 21:30 en la Bombonera, mientras que la revancha en Brasil será el martes 20 a las 21:30.

En el medio de esa eliminatoria continental, Boca deberá recibir a Talleres por la fecha 13 del Clausura, en un compromiso con día y horario a confirmar. Sin margen para el descanso, apenas consumado el desquite en Río de Janeiro, el cuadro azul y oro afrontará el clásico ante Independiente por la jornada 14.

El tramo final del torneo local reservará otros dos duelos de máxima exigencia: Boca chocará con River en el Superclásico por la fecha 15 y cerrará la fase regular recibiendo a Defensa y Justicia en la jornada 16, ambos a la espera de sus respectivas programaciones oficiales. En caso de avanzar a los playoffs, disputará entre uno y cuatro encuentros adicionales.

Cuándo jugará Boca la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

A la recargada agenda de compromisos se le suma la incógnita de la Copa Argentina. Instalado en semifinales tras dejar en el camino a La Academia, el equipo todavía aguarda por la confirmación oficial para medir fuerzas contra Banfield.

Ante la falta de fechas disponibles en el calendario deportivo de octubre, cobró fuerza la posibilidad de postergar la final pautada originalmente para el 4 de noviembre y utilizar ese día para disputar la semifinal ante el Taladro.

Con este escenario por delante, el entrenador xeneize ya bajó un mensaje contundente para el grupo: “Tenemos que salir campeón de algo”, una premisa que sintetiza la exigencia de la institución ante un trayecto definitivo.

El calendario de Boca, partido por partido

  • Viernes 2 de octubre (21:30): Boca vs. Unión (Fecha 11 del Clausura).

  • Viernes 9 de octubre (19:30): Instituto vs. Boca (Fecha 12 del Clausura).

  • Martes 13 de octubre (21:30): Boca vs. Vasco da Gama (Ida - Semifinal Copa Sudamericana).

  • Entre el 13 y el 20 de octubre (A confirmar): Boca vs. Talleres (Fecha 13 del Clausura).

  • Martes 20 de octubre (21:30): Vasco da Gama vs. Boca (Vuelta - Semifinal Copa Sudamericana).

  • Semana del 25 de octubre (A confirmar): Boca vs. Independiente (Fecha 14 del Clausura).

  • Semana del 1 de noviembre (A confirmar): River vs. Boca (Fecha 15 del Clausura).

  • Posible fecha el 4 de noviembre (A confirmar): Boca vs. Banfield (Semifinal Copa Argentina).

  • Semana del 8 de noviembre (A confirmar): Boca vs. Defensa y Justicia (Fecha 16 del Clausura).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Rodolfo Arruabarrena
Notas relacionadas
Boca le ganó 3 a 2 a Racing y se metió en las semifinales de la Copa Argentina
La drástica decisión de Juan Pablo Vojvoda tras la dolorosa eliminación de Racing ante Boca
Copa Argentina: la AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar