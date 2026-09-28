Copa, clásicos y Sudamericana: la maratón de partidos que se le viene al Boca de Arruabarrena

El tramo final del torneo local reservará otros dos duelos de máxima exigencia: Boca chocará con River en el Superclásico por la fecha 15 y cerrará la fase regular recibiendo a Defensa y Justicia en la jornada 16, ambos a la espera de sus respectivas programaciones oficiales. En caso de avanzar a los playoffs, disputará entre uno y cuatro encuentros adicionales.

Cuándo jugará Boca la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

A la recargada agenda de compromisos se le suma la incógnita de la Copa Argentina. Instalado en semifinales tras dejar en el camino a La Academia, el equipo todavía aguarda por la confirmación oficial para medir fuerzas contra Banfield.

Ante la falta de fechas disponibles en el calendario deportivo de octubre, cobró fuerza la posibilidad de postergar la final pautada originalmente para el 4 de noviembre y utilizar ese día para disputar la semifinal ante el Taladro.

Con este escenario por delante, el entrenador xeneize ya bajó un mensaje contundente para el grupo: “Tenemos que salir campeón de algo”, una premisa que sintetiza la exigencia de la institución ante un trayecto definitivo.

El calendario de Boca, partido por partido