Ricky Diotto prepara el golpe judicial más doloroso contra María Fernanda Callejón: "Está todo listo"

“La verdad es heavy, digamos, la decisión que habría tomado. Ahora le voy a escribir a él para preguntarle”, cerró la periodista sobre los datos que le llegaron.

Ángel de Brito observó esa maniobra legal como “casi imposible” y remarcó que “la justicia lo ha hecho muy pocas veces” el quitarle la tenencia a una madre.

“Es muy extraño. Yo igual, por supuesto, no estoy de acuerdo con esto, como lo dije en el caso de Icardi. Para mí los hijos chiquitos tienen que estar con sus mamás que los crían todos los días. Después, bueno...”, cerró el conductor dejando en claro su postura.

Ricky Diotto explotó contra María Fernanda Callejón: el tenso vínculo y una supuesta amenaza

Ricky Diotto habló con el ciclo Intrusos y se mostró harto de la tensión constante con su ex María Fernanda Callejón revelando un supuesto y reciente episodio entre ambos.

"No está nada tranquilo, yo hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible. Está todo cada vez peor. En el Juzgado se habló que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo asbolutamente al revés", indicó el ex de la actriz.

Y dejó en claro: "No quiero tener más relación con ella, ni cerca, lo más lejos posible. Hubo una situación la semana pasada que a mí me terminó de saturar y yo no voy a permitir ni que me amenacen ni nada".

"Me amenazó directamente delante de mi hija. Me dijo: 'tené mucho cuidado'. Yo no quiero saber más nada, la quiero tener lejos. Nunca vamos a lograr la paz", indicó Ricky Diotto.

Y además cuestionó el fallo de la Justicia donde lo condenaron:"Eso fue un verso. Por todas las barbaridades que ella dijo me hubieran dado 6 o 7 años y el juez me dio cuatro meses para dejarme tranquilo. No se pudo probar nada. Después de todo el circo que se armó mancharon mi nombre, mi reputación e historia, estoy inflado los hue... con esta mujer ya", concluyó.