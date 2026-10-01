Se filtró el proyecto para la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el curioso detalle que causó furor

En paralelo, la dirigencia prevé una redistribución de sectores Populares y Plateas. A fines de este año se quitarán las butacas del Sector K para sumar 1.500 lugares y devolverle la condición de popular alta. Para 2027, amparados en la obsolescencia de las normativas de la Ciudad, se removerán las sillas de la Platea Alta para transformarla en popular, incrementando su aforo en 6.000 personas (llegando a 12.000 en esa grada). Asimismo, se remodelará la pendiente de las populares bajas para dejarlas con un cierre recto, lo que optimizará la visibilidad y agregará 1.500 ubicaciones en cada cabecera (3.000 en total).

El único sector que sufrirá una reducción técnica será la Platea L, que perderá unos 500 asientos debido al desplazamiento del campo de juego cuatro metros hacia las vías del tren y a la construcción de un nuevo túnel unificado para planteles y árbitros a la altura de la mitad de la cancha, adaptándose a las exigencias FIFA. Con todas las reformas completadas, el histórico recinto xeneize alcanzará la cifra definitiva de 80.000 ubicaciones.