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Se filtró el proyecto para la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el curioso detalle que causó furor

Se filtró una imagen del proyecto de Juan Román Riquelme para la Bombonera. Todos los detalles para llevar el aforo a 80 mil personas.

Se filtró el proyecto para la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el curioso detalle que causó furor

La trastienda política e institucional de Boca Juniors volvió a convulsionarse tras la filtración de una renderización correspondiente al Master Plan de ampliación del Estadio Alberto J. Armando. Durante una exposición reservada para periodistas y grupos de socios en las instalaciones del club, una imagen del boceto trascendió en redes sociales y despertó el furor de los hinchas. La decisión política de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme está tomada y el objetivo final punta a elevar la capacidad actual de 57.000 a 80.000 espectadores.

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La imagen que se filtró en las redes sociales en las últimas horas.

Más allá del aumento del aforo, el aspecto que mayor impacto provocó entre los fanáticos fue un guiño a la arquitectura original de la cancha: la reaparición de la icónica torre de homenajes. Esta suerte de mástil o torre emblemática lució en el sector de palcos desde la inauguración del estadio hasta 1995, momento en que fue demolida durante las reformas llevadas a cabo bajo la gestión de Mauricio Macri.

Cómo es el plan de obras por etapas para llevar la Bombonera a 80.000 lugares

El proyecto de remodelación integral se estructuró en dos grandes fases de ejecución. La primera etapa contempla el montaje de cuatro columnas sobre las que se erigirá una cuarta bandeja con capacidad para 6.500 espectadores sentados, obra que arrancará este mismo año una vez concluidas las aprobaciones formales de la CNRT y la empresa Ferrosur Roca SA. Con esta nueva altura, la estructura alcanzará los 40 metros, cifra que se mantiene por debajo de recintos europeos como el Allianz Arena (50 metros) o el Santiago Bernabéu (60 metros). En tanto, la segunda fase —prevista para 2027— abarcará la demolición de los actuales palcos y preferenciales sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea para construir 216 nuevos palcos y plateas preferenciales que sumarán 6.500 lugares extra.

En paralelo, la dirigencia prevé una redistribución de sectores Populares y Plateas. A fines de este año se quitarán las butacas del Sector K para sumar 1.500 lugares y devolverle la condición de popular alta. Para 2027, amparados en la obsolescencia de las normativas de la Ciudad, se removerán las sillas de la Platea Alta para transformarla en popular, incrementando su aforo en 6.000 personas (llegando a 12.000 en esa grada). Asimismo, se remodelará la pendiente de las populares bajas para dejarlas con un cierre recto, lo que optimizará la visibilidad y agregará 1.500 ubicaciones en cada cabecera (3.000 en total).

El único sector que sufrirá una reducción técnica será la Platea L, que perderá unos 500 asientos debido al desplazamiento del campo de juego cuatro metros hacia las vías del tren y a la construcción de un nuevo túnel unificado para planteles y árbitros a la altura de la mitad de la cancha, adaptándose a las exigencias FIFA. Con todas las reformas completadas, el histórico recinto xeneize alcanzará la cifra definitiva de 80.000 ubicaciones.

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