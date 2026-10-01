Se filtró el proyecto para la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el curioso detalle que causó furor

La trastienda política e institucional de Boca Juniors volvió a convulsionarse tras la filtración de una renderización correspondiente al Master Plan de ampliación del Estadio Alberto J. Armando. Durante una exposición reservada para periodistas y grupos de socios en las instalaciones del club, una imagen del boceto trascendió en redes sociales y despertó el furor de los hinchas. La decisión política de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme está tomada y el objetivo final punta a elevar la capacidad actual de 57.000 a 80.000 espectadores.