Mayra Mendoza respondió a las críticas por su pantalón de Boca y apuntó al fallo por la ley de Tierras

La diputada, intendenta de Quilmes en uso de licencia, llevaba un pantalón deportivo Adidas azul y amarillo, colores identificados con Boca Juniors, club del que se declaró hincha.

La diputada bonaerense defendió su vestimenta y vinculó la polémica con el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras Rurales. (Foto: redes sociales).

Ante las repercusiones, Mendoza sostuvo que algunos de los mensajes que recibió fueron más allá de las críticas por la elección de su vestimenta y denunció expresiones discriminatorias.

“Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden”, manifestó. Luego planteó que prefería que la discusión pública estuviera centrada en otros temas: “La ropa se cambia. Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos”, planteó.

“Mientras discutimos la ropa de una persona, podemos estar dejando pasar debates muchísimo más importantes”, sostuvo la diputada bonaerense.

“Uso Adidas desde joven. Soy de Boca. ¿Cuál es el delito?”, planteó Mayra Mendoza tras los cuestionamientos que recibió en redes sociales. (Foto: redes sociales).

Además, pidió poner el foco sobre las decisiones que toman funcionarios y magistrados: “Prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”.

Mayra Mendoza vinculó las críticas con el fallo por la Ley de Tierras

En su descargo, Mendoza relacionó la polémica con la resolución que tomó la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras Rurales.

El máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737.

La Corte hizo lugar al recurso del Estado nacional al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había impulsado la demanda, no tenía legitimación para promover esa acción judicial.

Un punto central del fallo es que la Corte no resolvió si la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU es constitucional o inconstitucional. La sentencia se limitó a la falta de legitimación de la entidad que había presentado el planteo.

Como consecuencia de la decisión, quedó sin efecto el fallo de la Cámara de La Plata que impedía aplicar el artículo del DNU y, por lo tanto, volvió a quedar vigente la derogación de la ley de Tierras Rurales.

La ley sancionada en 2011 establecía restricciones para la adquisición y tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, entre ellas un límite general del 15% de la superficie rural en manos extranjeras.