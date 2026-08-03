Salió a la luz cómo La Joaqui descubrió la supuesta infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta

Finalmente, el panelista contó cómo, según la versión que le hicieron llegar, la noticia terminó llegando a La Joaqui. "Alejo en ese momento, o sea, la atendía a La Joaqui pero el novio de Alejo, que se llamaba Valentín, trabajaba también con él y Valentín se encariñó mucho con La Joaqui. Cuando Tuli le cuenta a Alejo y se entera Valentín, Valentín la quería mucho a La Joaqui le contó y le dijo: 'Luck Ra te está metiendo los cuernos'".

Qué dice el video de Tuli Acosta que fue interpretado como una mojada de oreja a La Joaqui

Tras la separación de Luck Ra y La Joaqui, uno de los nombres que más resonó fue el de Tuli Acosta. La influencer quedó en el centro de las especulaciones luego de que Pepe Ochoa mencionara en LAM (América TV) que su figura había aparecido como posible tercera en discordia.

Sin embargo, tanto el cantante cordobés como la propia Tuli salieron a desmentir esa versión. La intérprete de Muñecas también se expresó públicamente y pidió a sus seguidores que dejaran de involucrar a personas ajenas en la ruptura. "No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia", aclaró en PLP (Luzu TV).

A pesar de esas explicaciones, los rumores no se frenaron y la bailarina volvió a ser blanco de críticas. En las últimas horas, Tuli recibió una nueva ola de cuestionamientos tras compartir un video bailando un tema de Sammer & Came Beats cuya letra decía: "Hola, perdona por cortarte. Soy un estúpido en volver a llamarte. No quería, pero te voy a hablar. Me voy a desahogar, así como lo hacíamo' ante'". Muchos usuarios interpretaron el mensaje como inoportuno, especialmente teniendo en cuenta el difícil momento de la expareja.

"Lo bicha que es. Mientras tanto, La Joaqui defendiéndola en cada nota que le hacen", escribió un usuario en X. Otra fue más tajante: "Qué pesada esta también con esas caras. Nena, guardate un día por lo menos".

Estos fueron apenas algunos de los comentarios que recibió la influencer, que volvió a quedar en el ojo de la tormenta pese a que los protagonistas de la música urbana negaron de manera categórica la existencia de un tercero en la separación.