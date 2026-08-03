Pepe Ochoa sufrió un brutal accidente en Panamericana y contó la inesperada señal que lo conmovió

El panelista también describió la sensación que tuvo durante el accidente y aseguró que creyó que podía morir. “Pensé que me iba a morir y me pasó también de que me acordaba, después escuchando el relato de Marixa Balli que tuvo un accidente mucho más grave, sentí todo un frío que me recorría el cuerpo, horrible”, expresó.

Luego, Pepe contó un momento que interpretó como una señal muy especial. Tras quedar varado bajo la lluvia esperando asistencia, relató que dos personas se acercaron a ayudarlo y que encontró una coincidencia que lo movilizó. “Las dos puertas del auto están destruidas y la verdad que dije: 'Tengo un Dios aparte'. En un momento me quedé abajo de la lluvia esperando AUSA y yo soy muy creyente, esta parte del cuento es muy loca, frenaron dos personas y yo tengo un tema que me encomiendo a mis abuelos todo el tiempo, mis abuelos que ya no están. Uno se llama Enrique, que es mi abuelo Bebe, y después el otro se llama Carlos. Y cuando frenaron, frenaron dos autos, uno de los que se frenó se llamaba Carlos. Y el otro que nunca me dijo su nombre tenía la campera del club donde mi abuelo Enrique jugaba. Señales”, relató emocionado.

Por último, Ochoa llevó tranquilidad al contar que, a pesar de la gravedad del accidente, no sufrió heridas importantes. “La verdad es que la saqué barata, no me pasó nada más que este rasguño, que es la nada misma”, concluyó.

Qué otro dramático momento le tocó vivir a Pepe Ochoa

Meses atrás, Pepe Ochoa se sinceró en El ejército de la mañana (Bondi Live) y contó que atravesaba un momento personal difícil, al punto de levantarse sin ganas de ir a trabajar. Reconoció que no estaba pasando por su mejor etapa y que eso lo llevó a replantearse seriamente su futuro laboral.

"Me estoy dando cuenta que muchas de las decisiones que fui tomando que no sé si las quiero en lo laboral", expresó Ochoa en el streaming, dejando ver su vulnerabilidad.

En ese contexto, explicó que la situación lo hizo pensar en un cambio radical: "La semana pasada quería renunciar a todo literalmente, iba a renunciar a Bondi y a LAM. Bueno me pasó, me nublé un poco, veía todo gris, me levanté sin ganas de venir acá".

Con esas palabras, Ochoa sorprendió al compartir el complejo momento emocional que lo atravesó en relación con su trabajo, donde suele destacarse por sus aportes y primicias tanto en el ciclo digital como en LAM (América TV).