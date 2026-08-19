Becas Progresar: quiénes pueden inscribirse en 2026 y qué requisitos deben cumplir

Además, existe un requisito relacionado con los ingresos. La suma de los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo las excepciones previstas por el reglamento.

También es necesario cumplir con las condiciones académicas correspondientes a la línea elegida y mantener la regularidad educativa durante el período de la beca.

Progresar Obligatorio: quiénes pueden acceder

La línea Progresar Obligatorio está destinada a estudiantes que se encuentran cursando el nivel obligatorio y buscan finalizar sus estudios.

Entre las condiciones se encuentra ser alumno regular de una institución educativa y cumplir con los requisitos de edad y académicos establecidos para la convocatoria.

Además, los ingresos del grupo familiar deben mantenerse dentro del límite de tres SMVM. Actualmente, quienes quieran acceder a la segunda convocatoria de esta línea tienen tiempo para completar la inscripción hasta el 4 de septiembre de 2026.

Progresar Superior: cuáles son las condiciones

La línea Progresar Superior está dirigida a estudiantes que cursan carreras terciarias o universitarias, mientras que Progresar Enfermería contempla a quienes realizan estudios de esa especialidad.

Para Progresar Superior, el requisito general de edad establece que los postulantes tengan entre 17 y 25 años al momento del cierre de la convocatoria. El límite puede ampliarse hasta los 30 años para determinados estudiantes avanzados y existen excepciones para grupos priorizados.

Los estudiantes deben acreditar regularidad académica. En el caso de quienes ya están avanzados en la carrera, se exige además haber aprobado al menos el 50% de las materias correspondientes al plan de estudios y al año cursado, según las condiciones establecidas por el programa.

Los ingresos personales y familiares también deben encontrarse por debajo del límite de tres SMVM.

Progresar Formación Profesional: quiénes pueden anotarse

La línea Progresar Formación Profesional está destinada a personas que realizan cursos o trayectos de capacitación laboral considerados dentro de la oferta validada por el programa.

El requisito general de edad es tener entre 18 y 24 años. Para quienes no tienen un empleo formal registrado, el límite se extiende hasta los 35 años. También existen ampliaciones para determinados grupos priorizados.

Al igual que en las otras líneas, los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deben superar los tres SMVM.

Además, es necesario realizar un curso de formación profesional o un trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y contemplado dentro de las áreas estratégicas establecidas por el programa.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de Progresar. El estudiante debe contar con una cuenta validada en Mi Argentina y utilizar sus credenciales para ingresar.

Una vez dentro de la plataforma, debe seleccionar la línea de beca correspondiente, completar la información solicitada, responder la encuesta y cargar los datos académicos.

El formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo que es importante revisar la información antes de enviarlo. Una vez finalizada la inscripción, los datos quedan sujetos a la evaluación correspondiente.

El estudiante también debe contar con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre, ya que el pago de la beca se realiza mediante transferencia a la cuenta informada.