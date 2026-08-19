Jujuy Jiménez contó toda la verdad sobre Cande Ruggeri tras el escándalo con Flor Vigna y Nico Occhiato

Y Jujuy cuestionó el comentario de Flor Vigna trayendo este tema tras tantos años: “Es un tema re personal de ellos, Cande es amiga. No la veo para nada haciendo eso. No sé ni si quiera por qué está saliendo este tema ahora, pasó 12 años, ¿por qué lo trae ahora, qué necesidad?. Quizás el hecho de estar en un reality necesita... pero me parece fuerte ensuciar a alguien así y dar nombre y apellido".

"Ella habló directo y lo hizo para eso (el revuelo mediático) de hecho está pasando porque estoy hablando de este tema", continuó firme la modelo.

"Son historias muy personales, yo no voy a entrar en detalles. Si me parece que no está bueno tirar nombres y ensuciar a alguien, cualquiera. No sé si lo dijo apropósito para hacerla quedar mal o le quedó resentimiento de aquella época", cerró Sofía Jujuy Jiménez sobre el tema.

El fuerte descargo de Cande Ruggeri tras la acusación de Flor Vigna por Nico Occhiato

Cande Ruggeri utilizó su cuenta de Instagram y contó su versión de los hechos en un video que subió a Instagram saliendo al cruce de lo contado por Flor Vigna.

"Se están hablando muchísimas cosas, me están llamando de todos lados y le quiero poner un fin a este tema. Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así. Así que necesito aclararlo, por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija…”, comenzó diciendo la modelo.

Y dejó en claro: “Esto pasó hace muchísimo tiempo atrás así que la quiero hacer súper corta. Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia… Nunca lo hice ni lo voy a hacer”.

“Las cosas no fueron así. Yo me fui de viaje con Manuela (Viale) y con Nico (Occhiato), pero yo compartí habitación con Manuela. Así que estas cosas que están diciendo son totalmente falsas", puntualizó.

Y cerró firme: "Desmiento absolutamente todo y dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y no las merezco".