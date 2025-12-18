En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
España
CONFIRMADO

Se oficializó la fecha de la Finalíssima entre la Selección Argentina y España: cuándo y dónde será

El campeón del mundo y el de la Eurocopa volverán a verse las caras el 27 de marzo en Qatar. La Albiceleste defenderá el título que conquistó en 2022 ante Italia.

Se oficializó la fecha de la Finalíssima entre la Selección Argentina y España: cuándo y dónde será

Después de meses de especulaciones, la Finalissima entre la Selección Argentina y España ya tiene fecha confirmada. El esperado cruce entre los campeones de Sudamérica y Europa se disputará el viernes 27 de marzo a las 15 (hora argentina) en Lusail, Qatar, apenas unos meses antes del inicio del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Leé también La explosiva queja de Scaloni por la Finalissima con España: "No pensé que..."
la explosiva queja de scaloni por la finalissima con espana: no pense que...
finalissima3

La confirmación llegó este jueves y puso fin a una larga espera. Si bien el día del partido había trascendido con anterioridad, recién ahora se oficializó el acuerdo entre las confederaciones para llevar adelante el evento. Desde la organización informaron que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles vinculados a la logística, el horario definitivo y la venta de entradas.

La Albiceleste no solo llegará como campeona vigente del mundo, sino también como defensora del título de la Finalissima, luego de la recordada victoria por 3-0 ante Italia en Wembley, en junio de 2022. Aquella consagración fue uno de los pilares anímicos del equipo de Lionel Scaloni en la previa del Mundial de Qatar, donde luego alcanzó la gloria máxima.

Qué es la Finalissima y por qué genera tanta expectativa

La Finalissima es el certamen que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa, uniendo a las dos confederaciones más poderosas del fútbol mundial: Conmebol y UEFA. Tras varios años sin disputarse, el torneo regresó en 2022 y rápidamente recuperó prestigio, transformándose en un evento de alto impacto internacional.

El cruce entre Argentina y España promete ser uno de los partidos más atractivos del calendario previo al Mundial 2026. De un lado, el equipo campeón del mundo liderado por Lionel Messi; del otro, una selección española que viene de conquistar la Eurocopa 2024 y que atraviesa un proceso de consolidación futbolística.

¿Dónde se jugará la Finalissima entre Argentina y España?

El escenario elegido será Lusail, una sede emblemática del fútbol reciente, ya que allí se disputó la final del Mundial de Qatar 2022. El estadio volverá a albergar un partido de máxima jerarquía internacional, en un contexto que funciona como antesala de la próxima Copa del Mundo.

La elección de Qatar responde a un acuerdo conjunto entre las confederaciones y refuerza el carácter global del evento, que se disputará en una fecha FIFA y contará con la presencia de las principales figuras de ambos seleccionados.

Las voces oficiales tras la confirmación

Tras el anuncio, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó la importancia del evento y el significado que tiene para el fútbol internacional. “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, expresó.

En la misma línea se manifestó el titular de la UEFA, Aleksander eferin, quien remarcó el valor simbólico del cruce. “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”, afirmó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina España Finalíssima
Notas relacionadas
Otamendi fue expulsado en su último partido con la Selección Argentina en Eliminatorias y ¿se pierde la Finalissima?
Argentina vs. España: el acuerdo está cerrado y la Finalissima ya tiene fecha
Otro jugador de la Selección Nacional denunciaría a Nicolás Payarola, el ex abogado de Wanda Nara

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar