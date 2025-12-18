Se oficializó la fecha de la Finalíssima entre la Selección Argentina y España: cuándo y dónde será

El cruce entre Argentina y España promete ser uno de los partidos más atractivos del calendario previo al Mundial 2026. De un lado, el equipo campeón del mundo liderado por Lionel Messi; del otro, una selección española que viene de conquistar la Eurocopa 2024 y que atraviesa un proceso de consolidación futbolística.

¿Dónde se jugará la Finalissima entre Argentina y España?

El escenario elegido será Lusail, una sede emblemática del fútbol reciente, ya que allí se disputó la final del Mundial de Qatar 2022. El estadio volverá a albergar un partido de máxima jerarquía internacional, en un contexto que funciona como antesala de la próxima Copa del Mundo.

La elección de Qatar responde a un acuerdo conjunto entre las confederaciones y refuerza el carácter global del evento, que se disputará en una fecha FIFA y contará con la presencia de las principales figuras de ambos seleccionados.

Las voces oficiales tras la confirmación

Tras el anuncio, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó la importancia del evento y el significado que tiene para el fútbol internacional. “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, expresó.

En la misma línea se manifestó el titular de la UEFA, Aleksander eferin, quien remarcó el valor simbólico del cruce. “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”, afirmó.