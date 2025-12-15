En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Finalíssima
Selección Argentina
FÚTBOL

Argentina vs. España: el acuerdo está cerrado y la Finalissima ya tiene fecha

El presidente de la Federación Española confirmó que el acuerdo con UEFA está sellado y que solo resta el anuncio oficial para el duelo entre los campeones de América y Europa.

Argentina vs. España: el acuerdo está cerrado y la Finalissima ya tiene fecha

La Finalissima entre la Selección Argentina y España empieza a dejar de ser un rumor para convertirse en una realidad concreta. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó que el acuerdo con la UEFA ya está cerrado y que el partido se disputará en marzo de 2026. Solo falta la comunicación oficial para que el evento quede formalmente anunciado y se integre al calendario internacional.

Leé también Finalissima: el partido entre la Selección Argentina y España ya tiene fecha definida
finalissima: el partido entre la seleccion argentina y espana ya tiene fecha definida
image

El cruce enfrentará al campeón vigente de la Copa América con el ganador de la última Eurocopa, en una competencia que volvió a disputarse en 2022 y que desde entonces busca consolidarse como un clásico moderno del fútbol internacional. La confirmación de Louzán despeja las principales dudas y marca un paso decisivo para que el encuentro se lleve adelante.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró el dirigente español en declaraciones a medios de su país. Además, aclaró que el único paso pendiente es la confirmación formal del organismo europeo: “Estamos a la espera del anuncio oficial”. De esta manera, el partido entre Argentina y España ya tiene mes definido y entra en la etapa final de organización.

Qué es la Finalissima y por qué vuelve a jugarse

La Finalissima es el partido que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica. Su origen se remonta a la extinta Copa Artemio Franchi, aunque el formato actual fue relanzado en conjunto por CONMEBOL y UEFA con la intención de fortalecer los lazos entre ambas confederaciones y ofrecer un evento de alto impacto global.

La competencia regresó oficialmente en 2022, cuando la Selección Argentina derrotó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley. Aquella noche marcó uno de los hitos del ciclo de Lionel Scaloni y reforzó la idea de sostener el cruce en el tiempo. Desde entonces, el compromiso quedó instalado como una cita especial entre los campeones continentales.

Con Argentina consagrada en la Copa América y España como flamante campeona de la Eurocopa, la reedición del duelo era cuestión de tiempo. La confirmación del acuerdo con UEFA termina de encaminar el evento.

Cuándo se jugará Argentina vs España

Según confirmó Louzán, la Finalissima se disputará en marzo. Si bien todavía no se comunicaron oficialmente el día exacto ni la sede, la fecha ya está definida dentro del calendario internacional y se espera que esos detalles se conozcan una vez que UEFA haga el anuncio formal.

De acuerdo a versiones previas, el 27 de marzo aparece como una fecha tentativa, aunque todavía no fue confirmada de manera oficial. Lo mismo ocurre con la sede del encuentro, que aún no fue anunciada por los organizadores.

Un partido que gana peso en el calendario internacional

La Finalissima no solo representa un trofeo, sino también una vidriera futbolística de primer nivel. Enfrentar al campeón de América con el de Europa genera una expectativa global y permite medir fuerzas entre dos selecciones que atraviesan un gran presente.

Para la Selección Argentina, será una nueva oportunidad de reafirmar su lugar entre las potencias del fútbol mundial tras los títulos obtenidos en los últimos años. Para España, el partido servirá como una prueba de jerarquía ante uno de los equipos más dominantes del ciclo actual.

Además, el hecho de que CONMEBOL y UEFA hayan decidido sostener la competencia refuerza la intención de darle continuidad y convertirla en una cita fija cada vez que se consagran nuevos campeones continentales.

Solo falta el anuncio oficial

Con el acuerdo cerrado y el mes definido, la Finalissima ya está prácticamente confirmada. La expectativa ahora pasa por el anuncio oficial de UEFA, que terminará de formalizar el evento y dará a conocer la sede y los detalles logísticos del encuentro.

Mientras tanto, el cruce entre Argentina y España empieza a tomar forma y se perfila como uno de los partidos internacionales más atractivos del año.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Finalíssima Selección Argentina España
Notas relacionadas
La explosiva queja de Scaloni por la Finalissima con España: "No pensé que..."
Otamendi fue expulsado en su último partido con la Selección Argentina en Eliminatorias y ¿se pierde la Finalissima?
"No se mató nadie de pedo": así quedaron los micros de los hinchas de Estudiantes tras el fuerte choque

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar