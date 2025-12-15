Argentina vs. España: el acuerdo está cerrado y la Finalissima ya tiene fecha

La competencia regresó oficialmente en 2022, cuando la Selección Argentina derrotó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley. Aquella noche marcó uno de los hitos del ciclo de Lionel Scaloni y reforzó la idea de sostener el cruce en el tiempo. Desde entonces, el compromiso quedó instalado como una cita especial entre los campeones continentales.

Con Argentina consagrada en la Copa América y España como flamante campeona de la Eurocopa, la reedición del duelo era cuestión de tiempo. La confirmación del acuerdo con UEFA termina de encaminar el evento.

Cuándo se jugará Argentina vs España

Según confirmó Louzán, la Finalissima se disputará en marzo. Si bien todavía no se comunicaron oficialmente el día exacto ni la sede, la fecha ya está definida dentro del calendario internacional y se espera que esos detalles se conozcan una vez que UEFA haga el anuncio formal.

De acuerdo a versiones previas, el 27 de marzo aparece como una fecha tentativa, aunque todavía no fue confirmada de manera oficial. Lo mismo ocurre con la sede del encuentro, que aún no fue anunciada por los organizadores.

Un partido que gana peso en el calendario internacional

La Finalissima no solo representa un trofeo, sino también una vidriera futbolística de primer nivel. Enfrentar al campeón de América con el de Europa genera una expectativa global y permite medir fuerzas entre dos selecciones que atraviesan un gran presente.

Para la Selección Argentina, será una nueva oportunidad de reafirmar su lugar entre las potencias del fútbol mundial tras los títulos obtenidos en los últimos años. Para España, el partido servirá como una prueba de jerarquía ante uno de los equipos más dominantes del ciclo actual.

Además, el hecho de que CONMEBOL y UEFA hayan decidido sostener la competencia refuerza la intención de darle continuidad y convertirla en una cita fija cada vez que se consagran nuevos campeones continentales.

Solo falta el anuncio oficial

Con el acuerdo cerrado y el mes definido, la Finalissima ya está prácticamente confirmada. La expectativa ahora pasa por el anuncio oficial de UEFA, que terminará de formalizar el evento y dará a conocer la sede y los detalles logísticos del encuentro.

Mientras tanto, el cruce entre Argentina y España empieza a tomar forma y se perfila como uno de los partidos internacionales más atractivos del año.