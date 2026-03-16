Se retiró Chiquito Romero: los motivos de su decisión y cuál será su futuro profesional

En ese contexto, también trascendió que Romero estaba dispuesto a regresar a Racing Club para ser suplente de Facundo Cambeses, aunque desde el club nunca se comunicaron con él para concretar esa posibilidad.

Uno de los últimos grandes momentos de su carrera ocurrió en 2023, cuando se sumó a Boca Juniors y tuvo actuaciones determinantes en la Copa Libertadores. En aquella campaña, el equipo dirigido por Jorge Almirón eliminó a Nacional, Racing Club y Palmeiras en definiciones por penales con grandes actuaciones del arquero. La final terminó con derrota ante Fluminense en el estadio Maracaná.

Cómo fue la carrera de Romero en la Selección Argentina

Romero fue durante una década el arquero titular de la Selección argentina, etapa en la que acumuló 96 partidos y se convirtió en el guardameta con más presencias en la historia del equipo.

Entre sus logros más destacados se encuentran el título en el Mundial Sub-20 de 2007 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Además, fue parte del plantel que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014.

A lo largo de su carrera también jugó durante varios años en Europa, donde tuvo un paso destacado por el AZ Alkmaar y sumó títulos con el Manchester United.

Con el retiro confirmado, Romero cerró una trayectoria marcada por momentos importantes tanto en la Selección argentina como en clubes de distintos países, y ahora buscará iniciar una nueva etapa dentro del fútbol desde el banco de suplentes.