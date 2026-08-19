Copa Sudamericana: River empata 0 a 0 con Independiente Santa Fe

River Plate se mide esta noche en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín de Bogotá. El partido director técnico, Eduardo Coudet, decidió dejar afuera del once titular a Thiago Almada.
River se mide ante Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá. Coudet tomó una importante determinación con Thiago Almada.
River se mide ante Independiente del Valle en Colombia. (Foto: Reuters).
River Plate se mide esta noche en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín de Bogotá. El partido director técnico, Eduardo Coudet, decidió dejar afuera del once titular a Thiago Almada.
Después de un travesaño en el arco de Santiago Beltrán, River manejó la pelota pero no pudo llegar con peligro al área de Independiente de Santa Fe. Sobre el final del primer tiempo, el argentino Nahuel Bustos tuvo una chance clara para el conjunto colombiano pero el palo le dijo que no.
El entrenador del conjunto de Núñez introduce varias novedades en la formación inicial y apuesta por preservar al campeón del mundo, que llega con un importante desgaste físico después del triunfo del domingo ante Argentinos Juniors.
A ese factor se suma la exigencia de jugar en Bogotá, ubicada a 2.553 metros sobre el nivel del mar. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió que Almada sea una alternativa para el segundo tiempo, con la intención de aprovechar su ingreso cuando el partido ya esté en marcha.
River busca así dar el primer paso en una serie que comienza esta noche en territorio colombiano y que tendrá su definición en el partido de vuelta.
Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.