Copa Sudamericana: River empata 0 a 0 con Independiente Santa Fe

El equipo de Coudet salió a la cancha sin la presencia de Thiago Almada. (Foto: Reuters).

A ese factor se suma la exigencia de jugar en Bogotá, ubicada a 2.553 metros sobre el nivel del mar. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió que Almada sea una alternativa para el segundo tiempo, con la intención de aprovechar su ingreso cuando el partido ya esté en marcha.