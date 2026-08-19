River visita a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: la sorpresiva decisión de Coudet con Thiago Almada

Lateral derecho: Lucas Martínez Quarta ocupará el carril, una función en la que registra escasos antecedentes.

Marcadores centrales: la zaga estará integrada por la experiencia de Nicolás Otamendi junto al juvenil Lautaro Rivero.

Lateral izquierdo: Facundo González se posicionará sobre el sector izquierdo para completar el bloque posterior.

Cómo formará el mediocampo y la delantera de River en Bogotá

En el sector medular, la estructura del entrenador mantiene la base que viene sumando rodaje en las últimas presentaciones. La dupla de contención estará conformada por Aníbal Moreno y Tobías Andrada, un eje que se consolida como pieza fija para el DT. Por los costados, la propuesta ofensiva se desplegará con Joaquín Freitas recostado sobre la banda derecha y Tomás Galván ocupando el carril izquierdo.

En el frente de ataque, sin la presencia de Driussi desde el arranque, la responsabilidad del gol recaerá en la dupla compuesta por Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

De no mediar inconvenientes de último momento, el probable equipo que alineará Eduardo Coudet en Bogotá estará integrado por: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.