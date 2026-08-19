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River visita a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: la sorpresiva decisión de Coudet con Thiago Almada

River se mide ante Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá. Coudet tomó una importante determinación con Thiago Almada y rearma una defensa inédita.

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River visita a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: la sorpresiva decisión de Coudet con Thiago Almada

River Plate pone en marcha este miércoles su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 21:30. De cara a este compromiso en territorio colombiano, el director técnico Eduardo Coudet definió una alineación con novedades drásticas, destacándose la decisión de dejar al campeón del mundo Thiago Almada entre los relevos.

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Gonzalo Montiel 

El estratega del conjunto de Núñez optó por no incluir desde el arranque al talentoso mediocampista debido a la exigencia física acumulada en el reciente triunfo del domingo frente a Argentinos Juniors. Sumado a ese desgaste, la planificación del cuerpo técnico contempló los 2.553 metros de altura sobre el nivel del mar que presenta la capital colombiana, buscando que Almada sea una carta de relevo con el partido ya iniciado.

Por qué River jugará con una línea defensiva compuesta solo por marcadores centrales

El armado del equipo de River llega severamente condicionado por un panorama complejo en la enfermería e imponderables en la lista de buena fe. La nómina de viajeros ratificó que Marcos Acuña y Gonzalo Montiel no lograron recuperarse de sus respectivas dolencias, quedando marginados de la delegación. En esa misma línea de ausencias, Sebastián Driussi fue resguardado por el cuerpo médico tras sufrir su sexto desgarro desde que concretó su retorno a la institución.

Ante la falta de los laterales habituales, sumado a que ni Giovanni González ni Francisco Ortega se encuentran inscriptos para la competencia continental, el Chacho debió improvisar una línea de fondo inédita formada íntegramente por defensores centrales:

  • Lateral derecho: Lucas Martínez Quarta ocupará el carril, una función en la que registra escasos antecedentes.

  • Marcadores centrales: la zaga estará integrada por la experiencia de Nicolás Otamendi junto al juvenil Lautaro Rivero.

  • Lateral izquierdo: Facundo González se posicionará sobre el sector izquierdo para completar el bloque posterior.

Cómo formará el mediocampo y la delantera de River en Bogotá

En el sector medular, la estructura del entrenador mantiene la base que viene sumando rodaje en las últimas presentaciones. La dupla de contención estará conformada por Aníbal Moreno y Tobías Andrada, un eje que se consolida como pieza fija para el DT. Por los costados, la propuesta ofensiva se desplegará con Joaquín Freitas recostado sobre la banda derecha y Tomás Galván ocupando el carril izquierdo.

En el frente de ataque, sin la presencia de Driussi desde el arranque, la responsabilidad del gol recaerá en la dupla compuesta por Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

De no mediar inconvenientes de último momento, el probable equipo que alineará Eduardo Coudet en Bogotá estará integrado por: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

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