Milei hablará en Council de las Américas, que reunirá a empresarios, gobernadores y funcionarios

Energía, minería y las reformas del Gobierno

A las 11 está previsto un panel sobre energía, con la participación de los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut. También expondrán Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.

Más tarde será el turno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Después expondrá el canciller Pablo Quirno y, finalmente, Milei tendrá a su cargo el cierre del encuentro a partir de las 12.30.

El Presidente buscará aprovechar la presencia de empresarios para defender las políticas económicas de su gestión y despejar dudas sobre la recuperación de la actividad. El mensaje tendrá como ejes la inversión, el acceso al crédito y la continuidad del proceso de desinflación.

Los datos que Milei llevará al encuentro con empresarios

La presentación del mandatario estará acompañada por algunos datos económicos que el Gobierno considera señales positivas para la actividad.

Este miércoles comenzó a implementarse una medida destinada a ampliar el acceso de las empresas a los créditos en dólares. El financiamiento ya no estará limitado a compañías exportadoras y podrá alcanzar a firmas de distintos sectores.

Las empresas que accedan a esos préstamos deberán liquidar los dólares en el mercado oficial. El Gobierno espera que este mecanismo genere una mayor oferta de divisas y contribuya a sostener la estabilidad cambiaria.

A esto se sumó el dato de inflación mayorista de julio, que fue del 0,8%, por debajo de la variación registrada en junio. Tras conocerse el indicador, Milei destacó el resultado y afirmó: "Y al final julio empezó con cero".

Con este escenario, el Presidente buscará transmitir ante el sector empresario que la economía comienza a mostrar señales de recuperación y que el Gobierno mantendrá el rumbo basado en la estabilidad macroeconómica, la desregulación y el impulso a la inversión.