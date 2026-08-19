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Exclusivo A24: el nuevo video que muestra la llegada de los atacantes de Nadia Beller

Las imágenes fueron presentadas en el programa Wifi, de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, y muestran a dos personas que arribaron en moto al lugar donde ocurrió el ataque contra la ex pareja de Fernando Cerimedo. La defensa del consultor político sostiene que se trató de un “auto-atentado”.

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Las imágenes muestran a dos personas que arribaron en moto al lugar donde ocurrió el ataque contra la ex pareja de Fernando Cerimedo. (Foto: captura de pantalla)

Las imágenes muestran a dos personas que arribaron en moto al lugar donde ocurrió el ataque contra la ex pareja de Fernando Cerimedo. (Foto: captura de pantalla)

Un nuevo video del ataque contra Nadia Beller muestra a dos personas que llegan en moto al lugar donde ocurrió el episodio en Santa Cruz de la Sierra, estacionan sobre el costado de una calle, descienden y dejan junto al vehículo las mochilas de delivery que llevaban. Las imágenes fueron presentadas en el programa WiFi, de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti.

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En la secuencia se observa cómo ambos dejan las mochilas junto a la moto y luego se retiran para ir a enfrentar a Beller.

El material se conoció mientras continúa la investigación judicial por el ataque contra Beller, ex pareja del consultor político Fernando Cerimedo, quien permanece detenido en Bolivia y es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de tentativa de feminicidio.

La defensa de Cerimedo cuestionó el ataque

Margarita Arce, abogada de Cerimedo, rechazó las acusaciones contra su defendido y puso en duda las circunstancias del episodio. La letrada sostuvo que el ataque habría sido un “auto-atentado” y lo calificó como un “show político” destinado, según su interpretación, a generar una crisis en el Gobierno de Bolivia.

“Esto fue un auto-atentado, no hay sicarios, los que la atacaron no llevaban ni las armas necesarias para lastimarla”, sostuvo Arce a A24.

La abogada también se refirió a las heridas sufridas por Beller y señaló que la activista recibió dos impactos de bala. “Tenemos la información que tiene dos impactos de balas, de revólver pero no tenemos accesos total a las investigaciones”, destacó la defensora.

Además, cuestionó el tipo de arma utilizada durante el ataque: “El tema del revólver nos dice que no quisieron matarla”, planteó Arce.

Sin embargo, la investigación judicial continúa y deberá determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las responsabilidades de las personas involucradas.

La abogada de Cerimedo sostuvo que el ataque habría sido un “auto-atentado”. (Foto: captura de pantalla)

La abogada de Cerimedo sostuvo que el ataque habría sido un “auto-atentado”. (Foto: captura de pantalla)

La Justicia analizará el celular y la computadora de Cerimedo

En paralelo, la Justicia boliviana dispuso la apertura y el análisis del teléfono celular y la computadora que fueron secuestrados a Cerimedo cuando fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz.

La medida fue ordenada por la fiscal Yolanda Aguilera. Los investigadores buscan determinar si el contenido de los dispositivos puede aportar información vinculada con el ataque contra Beller y ayudar a establecer posibles responsabilidades.

El acceso al teléfono no representaría mayores dificultades, ya que Cerimedo habría entregado voluntariamente la clave de desbloqueo al momento de su arresto.

Cerimedo continúa detenido en Bolivia

Cerimedo permanece detenido y se negó a declarar por recomendación de su abogado. La Fiscalía de Santa Cruz prepara la imputación formal en su contra y deberá definirse si avanza con el pedido de prisión preventiva.

El ex asesor de Javier Milei es investigado como presunto autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, ocurrido el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra.

Una vez presentada la imputación formal, será un juez quien deberá resolver la situación procesal de Cerimedo y determinar si corresponde aceptar el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público.

En pocas palabras

  • Nuevo video: Muestra la llegada de dos personas en moto al lugar del ataque a Nadia Beller.
  • Defensa de Cerimedo: La abogada Margarita Arce calificó el hecho como un “auto-atentado” y “show político”.
  • Investigación judicial: La Justicia analizará el celular y la computadora secuestrados a Fernando Cerimedo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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