Exclusivo A24: el nuevo video que muestra la llegada de los atacantes de Nadia Beller

“Esto fue un auto-atentado, no hay sicarios, los que la atacaron no llevaban ni las armas necesarias para lastimarla”, sostuvo Arce a A24.

La abogada también se refirió a las heridas sufridas por Beller y señaló que la activista recibió dos impactos de bala. “Tenemos la información que tiene dos impactos de balas, de revólver pero no tenemos accesos total a las investigaciones”, destacó la defensora.

Además, cuestionó el tipo de arma utilizada durante el ataque: “El tema del revólver nos dice que no quisieron matarla”, planteó Arce.

Sin embargo, la investigación judicial continúa y deberá determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las responsabilidades de las personas involucradas.

La abogada de Cerimedo sostuvo que el ataque habría sido un “auto-atentado”. (Foto: captura de pantalla)

La Justicia analizará el celular y la computadora de Cerimedo

En paralelo, la Justicia boliviana dispuso la apertura y el análisis del teléfono celular y la computadora que fueron secuestrados a Cerimedo cuando fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz.

La medida fue ordenada por la fiscal Yolanda Aguilera. Los investigadores buscan determinar si el contenido de los dispositivos puede aportar información vinculada con el ataque contra Beller y ayudar a establecer posibles responsabilidades.

El acceso al teléfono no representaría mayores dificultades, ya que Cerimedo habría entregado voluntariamente la clave de desbloqueo al momento de su arresto.

Cerimedo continúa detenido en Bolivia

Cerimedo permanece detenido y se negó a declarar por recomendación de su abogado. La Fiscalía de Santa Cruz prepara la imputación formal en su contra y deberá definirse si avanza con el pedido de prisión preventiva.

El ex asesor de Javier Milei es investigado como presunto autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, ocurrido el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra.

Una vez presentada la imputación formal, será un juez quien deberá resolver la situación procesal de Cerimedo y determinar si corresponde aceptar el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público.