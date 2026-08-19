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Yanina Latorre reveló detalles de la salud del papá de Tini Stoessel: "Debe cuidarse"

Yanina Latorre contó detalles de la salud de Alejandro Stoessel, papá de Tini Stoessel, luego de que fuera internado tras sufrir un fuerte dolor en el pecho.

19 ago 2026, 21:08
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Yanina Latorre reveló detalles de la salud del papá de Tini Stoessel: Debe cuidarse

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Yanina Latorre reveló detalles de la salud del papá de Tini Stoessel: "Debe cuidarse"

Yanina Latorre contó detalles sobre la salud de Alejandro Stoessel, el papá de Tini, luego de que el productor debiera ser internado tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. En medio de la preocupación que generó la noticia, la periodista reveló información sobre su estado actual y llevó tranquilidad al explicar cómo continúa su evolución.

Este martes 18 de agosto, Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) que el productor ingresó al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro con un fuerte dolor en el pecho, luego de haber pasado el fin de semana en Cariló. Tras realizarle una serie de estudios, los médicos decidieron dejarlo internado bajo observación.

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En ese contexto la conductora recordó en SQP (América TV): “Vino hace unos días, empezó con un dolor en el pecho. Tiene una enfermedad de base: se le suben las plaquetas y le genera hemorragias internas. Se da cuenta de que no está bien cuando le agarra dolor de panza".

Tiene un par de arterias no tapadas, pero casi; una arteria ensanchada, pero crónicamente. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarse. No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent, pero tiene que cuidarse", comentó acerca de su estado actual.

Por qué Yanina Latorre se alejó de la mamá de Tini Stoessel

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelve a estar bajo la lupa mientras crece la expectativa por su próximo casamiento. En ese contexto, Yanina Latorre decidió explicar por qué evita pronunciarse sobre algunos de los temas que rodean a la pareja, especialmente aquellos vinculados con la familia de la cantante.

La conductora contó que recibió reiterados mensajes de sus seguidores para que opinara sobre el presente de Tini y De Paul, así como también sobre la relación que ambos mantienen con sus familias. Sin embargo, aclaró que eligió preservar su postura y mantenerse al margen de esas versiones.

Durante su programa en El Observador, Latorre explicó que su decisión está relacionada con el vínculo que alguna vez tuvo con Mariana Muzlera, madre de Tini. La periodista recordó que durante un período fueron muy cercanas, aunque con el tiempo la relación se fue enfriando hasta llegar a un distanciamiento.

“Todo el mundo en este chat, en las redes, en Twitter, en Instagram, están pidiéndome que hable del logro de Tini, de Paul con los padres de Tini. He decidido no hablarlo”, expresó la conductora al referirse a los numerosos pedidos que recibió.

En ese sentido, Yanina aclaró que entre ambas no existió una pelea puntual que provocara la ruptura del vínculo, sino que la relación simplemente dejó de fluir como antes. “Todos saben que yo fui muy amiga de la mamá de Tini. No pasó nada, nos distanciamos, no fluye, cosas que no me gustaron”, explicó.

A partir de esta situación, Latorre también dejó entrever que prefiere ser cautelosa a la hora de opinar sobre la pareja y su entorno. La conductora entiende que cualquier declaración que realice sobre Tini o De Paul podría quedar atravesada por su antiguo vínculo con Muzlera y generar interpretaciones que no desea alimentar.

Por ese motivo, decidió tomar distancia de las versiones y evitar convertirse en una voz más dentro de las especulaciones que rodean a la pareja en la previa de su esperado casamiento.

     

 

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