Conmoción: encontraron muerto a un hombre dentro de un estadio de fútbol

El comunicado del Charlton Athletic tras el hallazgo

El club inglés expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y pidió respetar su privacidad mientras avanza la investigación. “La muerte sigue bajo investigación. Se ruega a cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía”, señalaron desde la institución.

“Todos en el Charlton Athletic queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles”, agregaron.

Horror en Inglaterra: encontraron muerto a un hombre en el estadio de un club de la segunda división. (Foto: cafcofficial/IG)

Además, el club remarcó que continúa a disposición de los investigadores y aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de irregularidades por parte de la institución. “El club continúa colaborando con las autoridades en sus investigaciones y solicita respetuosamente que se respete la privacidad de los afectados”, indicó el comunicado.

Por último, el Charlton Athletic agradeció a sus trabajadores por “la profesionalidad demostrada durante esta situación tan difícil y angustiosa”.

La investigación por la muerte en The Valley

The Valley es el histórico estadio del Charlton Athletic y se encuentra ubicado en el sudeste de Londres. El hallazgo ocurrido dentro de sus instalaciones generó una fuerte repercusión entre los seguidores del club y en el fútbol inglés.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte ni la identidad de la víctima. Los investigadores continúan trabajando para determinar qué sucedió y confirmar o descartar la hipótesis de una caída desde altura.