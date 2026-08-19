En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Hombre
Fútbol
INGLÉS

Conmoción: encontraron muerto a un hombre dentro de un estadio de fútbol

La víctima tenía 33 años y fue hallada sin vida en The Valley, el estadio del Charlton Athletic de Londres. La Policía abrió una investigación y analiza la hipótesis de una caída desde altura.

Banner Seguinos en google DESK
Se abrió una investigación en Londres a partir de este terrible hallazgo (Foto: Reuters)

Se abrió una investigación en Londres a partir de este terrible hallazgo (Foto: Reuters)

El fútbol de Inglaterra quedó conmocionado luego de que un hombre de 33 años fuera encontrado muerto dentro de The Valley, el estadio del Charlton Athletic, en Londres. El episodio ocurrió durante la mañana del lunes y las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Leé también Tensión en Inglaterra: la drástica decisión de Mac Allister y Lisandro Martínez al regresar a sus clubes
tension en inglaterra: la drastica decision de mac allister y lisandro martinez al regresar a sus clubes

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los investigadores manejan como una de las hipótesis que la víctima habría caído desde una altura dentro de las instalaciones del estadio. Sin embargo, todavía no se estableció oficialmente cómo ocurrió el hecho. La identidad del hombre tampoco fue difundida por las autoridades.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Policía de Londres inició una investigación y comenzó a recolectar información para reconstruir los momentos previos a la muerte. Por el momento, las autoridades no dieron precisiones sobre las circunstancias exactas en las que el hombre ingresó al estadio ni desde qué sector podría haber caído.

La investigación continúa abierta y la Policía solicitó la colaboración de cualquier persona que pudiera haber presenciado el episodio o contar con información relevante para esclarecer lo ocurrido. En medio de la conmoción generada por la noticia, el Charlton Athletic confirmó el fallecimiento y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades.

El comunicado del Charlton Athletic tras el hallazgo

El club inglés expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y pidió respetar su privacidad mientras avanza la investigación. “La muerte sigue bajo investigación. Se ruega a cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía”, señalaron desde la institución.

Todos en el Charlton Athletic queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles”, agregaron.

Horror en Inglaterra: encontraron muerto a un hombre en el estadio de un club de la segunda división. (Foto: cafcofficial/IG)

Horror en Inglaterra: encontraron muerto a un hombre en el estadio de un club de la segunda división. (Foto: cafcofficial/IG)

Además, el club remarcó que continúa a disposición de los investigadores y aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de irregularidades por parte de la institución. “El club continúa colaborando con las autoridades en sus investigaciones y solicita respetuosamente que se respete la privacidad de los afectados”, indicó el comunicado.

Por último, el Charlton Athletic agradeció a sus trabajadores por “la profesionalidad demostrada durante esta situación tan difícil y angustiosa”.

La investigación por la muerte en The Valley

The Valley es el histórico estadio del Charlton Athletic y se encuentra ubicado en el sudeste de Londres. El hallazgo ocurrido dentro de sus instalaciones generó una fuerte repercusión entre los seguidores del club y en el fútbol inglés.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte ni la identidad de la víctima. Los investigadores continúan trabajando para determinar qué sucedió y confirmar o descartar la hipótesis de una caída desde altura.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hombre Fútbol Inglés
Notas relacionadas
La FIFA publicó imágenes inéditas del árbitro en Argentina vs. Inglaterra: qué mostró la cámara durante el partido
Thiago Almada rompió el silencio: la crisis de River, su llegada al club y la bandera ante Inglaterra
Así fue el momento en que un hombre fue atacado a tiros y murió frente a un supermercado

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar