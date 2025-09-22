Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé se llevó el premio al mejor jugador del mundo

Los futbolistas Dembélé y Lamine Yamal llegaban como los máximos favoritos: Dembelé (28 años) alzó la Champions League con el PSG de Luis Enrique, mientras que Yamal se destacó como figura de España y del Barcelona, aunque no pudo ganar la Nations League ni la orejona con el Barsa, sí llevó a la selección española a consagrarse en la Eurocopa en 2024.

Yamal (18 años) ganó a la vez el Premio Kopa, que destaca al mejor talento juvenil masculino de la temporada.

2025-09-22T191908Z_1940844123_UP1EL9M1HNU4Q_RTRMADP_3_SOCCER-BALLON Lamine Yamal se quedó sin Balón de Oro pero fue elegido como el mejor jugador joven. (Foto: Reuters).

El top 10 de los más votados para ganar el reconocimiento individual

1ro: Ousmane Dembélé

2do: Lamine Yamal

3ro: Vitinha

4to: Mohamed Salah

5to: Raphinha

6to: Achraf Hakimi

7mo: Kylian Mbappé

8vo: Cole Palmer

9no: Gianluigi Donnarumma

10mo: Nuno Mendes

Cómo le fue a los argentinos

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister no lograron entrar entre los diez primeros de la votación, al ubicarse 20° y 22, respectivamente. Por su parte, Dibu Martínez tampoco pudo repetir la obtención del Trofeo Lev Yashin al mejor arquero. El trofeo a mejor guardameta quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma.