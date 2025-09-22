Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé se llevó el premio al mejor jugador del mundo

El Balón de Oro 2025 destacó al francés Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del 2025. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro du Châtelet de París, organizado por la prestigiosa revista France Football.
El premio otorgado por la revista France Football galardonó al francés Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del 2025. El jugador del PSG se impuso a Lamine Yamal que fue destacado con el Premio Kopa.
El francés se quedó con el Balón de Oro 2025. (Foto: Reuters).
El francés se quedó con el Balón de Oro 2025. (Foto: Reuters).
El Balón de Oro 2025 destacó al francés Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del 2025. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro du Châtelet de París, organizado por la prestigiosa revista France Football.
El galardón fue entregado por el brasileño y exjugador Ronaldinho, que lo ganó en el año 2005. “Es impresionante lo que estoy viviendo, es impresionante estar en PSG. Que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho es especial. Agradezco a PSG, al presidente, a todo el equipo, fue una temporada increíble. Sin el presidente no hubiera sido posible", agradeció el futbolista al equipo francés, que recibió el premio al mejor equipo masculino.
Y continuó: "Desde que debuté en PSG me han apoyado. También mi familia, mi papá, que fue importante en mi carrera, en el desarrollo. El 2024-2025 lo recordaré como un año excepcional. Ganar el Balón de Oro fue siempre un objetivo en mi carrera porque lo ganan estrellas, leyendas, figuras. Ganar la Champions, la Liga con PSG fue excepcional, sólo me queda agradecer”.
Los futbolistas Dembélé y Lamine Yamal llegaban como los máximos favoritos: Dembelé (28 años) alzó la Champions League con el PSG de Luis Enrique, mientras que Yamal se destacó como figura de España y del Barcelona, aunque no pudo ganar la Nations League ni la orejona con el Barsa, sí llevó a la selección española a consagrarse en la Eurocopa en 2024.
Yamal (18 años) ganó a la vez el Premio Kopa, que destaca al mejor talento juvenil masculino de la temporada.
1ro: Ousmane Dembélé
2do: Lamine Yamal
3ro: Vitinha
4to: Mohamed Salah
5to: Raphinha
6to: Achraf Hakimi
7mo: Kylian Mbappé
8vo: Cole Palmer
9no: Gianluigi Donnarumma
10mo: Nuno Mendes
Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister no lograron entrar entre los diez primeros de la votación, al ubicarse 20° y 22, respectivamente. Por su parte, Dibu Martínez tampoco pudo repetir la obtención del Trofeo Lev Yashin al mejor arquero. El trofeo a mejor guardameta quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma.