Atelectasia: qué significa el nuevo cuadro médico sobre la salud de Thiago Medina

Qué dijo Brisa sobre la salud de Thiago Medina

Thiago Medina permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes 12 de septiembre. Su estado sigue siendo delicado y el pronóstico continúa reservado.

En medio de esta difícil situación, sus seres queridos de La Matanza no se despegan de él. Su hermana melliza, Brisa, publicó recientemente un mensaje en Instagram para pedir que se mantengan las cadenas de oración por su recuperación.

"Queremos pedirles, desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías por la salud de Thiago Medina", comenzó su mensaje.

Además, expresó: "Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones, para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en este momento".

"Cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante", concluyó Brisa, aferrándose a la fe en este momento tan complejo que atraviesan como familia. El domingo por la tarde, luego de la intervención quirúrgica en la zona costal realizada el viernes por la mañana, Brisa compartió cómo transcurrió el fin de semana de Thiago Medina, aún con pronóstico reservado.

"Thiago se encuentra estable, con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado, sin drogas para la presión", indicó Brisa Medina.

Y remarcó: "Les queremos contar que el órgano más afectado son los pulmones, es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren".

"La cirugía del tórax y el abdomen vienen evolucionando de forma positiva", cerró Brisa, visiblemente angustiada por el estado de salud de su hermano Thiago, quien lleva diez días luchando por su vida en el hospital.

