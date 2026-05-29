En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Copa Libertadores
FÚTBOL

Copa Libertadores 2026: se sortearon los cruces para los equipos argentinos en octavos de final

El sorteo que se realizó en Paraguay dejó definido el mapa de la fase de eliminación directa. Con cuatro argentinos en carrera, el azar determinó emparejamientos de alto impacto.

Banner Seguinos en google DESK
Copa Libertadores 2026: se sortearon los cruces para los equipos argentinos en octavos de final

El camino hacia la gloria eterna ingresa en su etapa más vibrante y decisiva del año. Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y los cuatro equipos argentinos que siguen en carrera ya conocen el camino y el cuadro que les quedó. El evento, desarrollado en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, dejó un panorama de alta exigencia para las estructuras de nuestro país que sueñan con levantar el trofeo más codiciado del continente.

Leé también Independiente Rivadavia sigue haciendo historia: es el mejor argentino de la Libertadores y alcanzó un récord impactante
independiente rivadavia sigue haciendo historia: es el mejor argentino de la libertadores y alcanzo un record impactante
image

En las llaves principales se destaca que Rosario Central tendrá, a priori, el rival más duro con Corinthians, configurando una serie histórica frente al Timao. Por esa misma parte del cuadro, otro cruce de primer nivel internacional lo protagonizarán dos gigantes del fútbol brasileño: Cruzeiro y Flamengo.

A qué equipo enfrentará Estudiantes de La Plata en los octavos de final

El conjunto comandado por Eduardo Domínguez deberá viajar al país trasandino para abrir su llave eliminatoria. Estudiantes de La Plata, que se metió segundo en el grupo A detrás de Flamengo, chocará con Universidad Católica de Chile, club que viene con el envión anímico por las nubes tras dar el golpazo el jueves en La Bombonera al vencer a Boca y dejarlo afuera del certamen.

El sorteo determinó además que el Pincha compartirá sector con el Canalla, por lo que, en caso de avanzar, irá con el vencedor de Rosario Central y Corinthians en los cuartos de final.

Quién es el rival de Independiente Rivadavia y por qué se repite el partido

La gran revelación de la primera fase tendrá que volver a verse las caras con un viejo conocido en una llave que promete ser apasionante. El sorpresivo Independiente Rivadavia, que lideró el grupo C con 16 unidades, relegando al segundo lugar a Fluminense de Brasil, irá con el mismo conjunto brasileño al que enfrentó en la fase de grupos.

Los antecedentes inmediatos le otorgan una enorme confianza al elenco mendocino, ya que durante la ronda inicial lo derrotó por 2-1 como visitante y empató 1-1 de local, rompiendo con todos los pronósticos del grupo.

Qué rival le tocó a Platense y cómo podría darse un cruce argentino en cuartos

El Calamar continúa escribiendo las páginas más gloriosas de su historia institucional en su estreno absoluto en el plano internacional. El sorteo decretó que el club de Vicente López, que está disputando el certamen por primera vez, se medirá ante Coquimbo Unido de Chile, inesperado líder del grupo B.

El diseño del cuadro determinó que los mendocinos y los bonaerenses compartan el mismo sector del organigrama. De esta manera, en esta parte del cuadro también podría haber cruce argentino en cuartos, porque el que se imponga de la llave de la Lepra mendocina chocará contra el ganador de Platense y Coquimbo Unido.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

La agenda logística de la Conmebol tendrá una pausa obligada debido al calendario internacional de selecciones en Norteamérica. La fase de eliminación directa del máximo certamen continental comenzará una vez terminado el mundial: los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 11 y 13 de agosto, mientras que las revanchas serán del 18 al 20 del mismo mes.

Todos los cruces oficiales de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El cuadro definitivo de partidos para el mes de agosto quedó conformado de la siguiente manera:

  • Universidad Católica (CHI) vs. Estudiantes de La Plata (ARG)

  • Corinthians (BRA) vs. Rosario Central (ARG)

  • Cruzeiro (BRA) vs. Flamengo (BRA)

  • Independiente del Valle (ECU) vs. Deportes Tolima (COL)

  • Liga de Quito (ECU) vs. Mirassol (BRA)

  • Cerro Porteño (PAR) vs. Palmeiras (BRA)

  • Coquimbo Unido (CHI) vs. Platense (ARG)

  • Independiente Rivadavia (ARG) vs. Fluminense (BRA)

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Copa Libertadores
Notas relacionadas
Golpazo de Boca en la Bombonera, perdió con Universidad Católica y quedó afuera de la Copa Libertadores
Boca, afuera de la Libertadores: las frases de Úbeda, su futuro como DT y los cambios en el plantel
Golpe para Boca: Merentiel se desgarró y no jugará ante Universidad Católica

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar