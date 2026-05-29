Copa Libertadores 2026: se sortearon los cruces para los equipos argentinos en octavos de final

El sorteo determinó además que el Pincha compartirá sector con el Canalla, por lo que, en caso de avanzar, irá con el vencedor de Rosario Central y Corinthians en los cuartos de final.

Quién es el rival de Independiente Rivadavia y por qué se repite el partido

La gran revelación de la primera fase tendrá que volver a verse las caras con un viejo conocido en una llave que promete ser apasionante. El sorpresivo Independiente Rivadavia, que lideró el grupo C con 16 unidades, relegando al segundo lugar a Fluminense de Brasil, irá con el mismo conjunto brasileño al que enfrentó en la fase de grupos.

Los antecedentes inmediatos le otorgan una enorme confianza al elenco mendocino, ya que durante la ronda inicial lo derrotó por 2-1 como visitante y empató 1-1 de local, rompiendo con todos los pronósticos del grupo.

Qué rival le tocó a Platense y cómo podría darse un cruce argentino en cuartos

El Calamar continúa escribiendo las páginas más gloriosas de su historia institucional en su estreno absoluto en el plano internacional. El sorteo decretó que el club de Vicente López, que está disputando el certamen por primera vez, se medirá ante Coquimbo Unido de Chile, inesperado líder del grupo B.

El diseño del cuadro determinó que los mendocinos y los bonaerenses compartan el mismo sector del organigrama. De esta manera, en esta parte del cuadro también podría haber cruce argentino en cuartos, porque el que se imponga de la llave de la Lepra mendocina chocará contra el ganador de Platense y Coquimbo Unido.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

La agenda logística de la Conmebol tendrá una pausa obligada debido al calendario internacional de selecciones en Norteamérica. La fase de eliminación directa del máximo certamen continental comenzará una vez terminado el mundial: los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 11 y 13 de agosto, mientras que las revanchas serán del 18 al 20 del mismo mes.

Todos los cruces oficiales de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El cuadro definitivo de partidos para el mes de agosto quedó conformado de la siguiente manera: